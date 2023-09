Apple Podcasts: In-App-Abos schalten Premium-Podcasts frei

Bereits ab Oktober sollen die Abonnenten folgender Nachrichten-Marken auf exklusive Podcasts zugreifen können: Bloomberg, Curio, L’Équipe, Mamamia, Sleep Cycle, The Economist, The Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, WELT News und Zen.

In diesem Herbst werden wöchentlich neue Sendungen von führenden Apps und Services veröffentlicht. Mit der Möglichkeit, Abonnements mit Top-Apps zu verknüpfen, wird Apple Podcasts zur besten Möglichkeit für Hörer:innen, auf viele Formen von Premium-Audioinhalten zuzugreifen — Podcasts, Nachrichtenüberblicke, Audio-Artikel, Radiosendungen mit sämtlicher Musik, Bildungskurse, geführte Meditationen, Geräuschen zum Einschlafen und vieles mehr — alles an einem Ort.

So stehen neue Podcast-Inhalte für Nutzer der Abo-Anwendungen Calm und Lingokids bereit, aber auch Abonnenten der Apple-Dienste Apple Music oder dem bislang nur in den Vereinigten Staaten verfügbaren Nachrichten-Abonnement Apple News+ können auf neue Premium-Podcasts zugreifen, die nur mit laufendem Abonnement konsumiert werden können.

Sobald Apple heute Abend mit der Verteilung von macOS Sonoma begonnen hat, wird auf allen Apple-Plattformen eine neue Funktion für Podcast-Hörer zur Verfügung stehen, die es ermöglichen wird über Apple abgerechnete In-App-Abonnements mit ausgewählten Podcasts zu verknüpfen und so an Premium-Podcasts zu gelangen, die ausschließlich zahlenden Abo-Kunden angeboten werden.

