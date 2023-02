Nach 4000 Zeichen-Tweets: Twitter irritiert mit „täglichen Limits“

Die Entwickler des Kurznachrichten-Portals Twitter scheinen weiterhin unter Hochdruck an der Implementierung neuer Funktionen zu arbeiten und haben jetzt die Ausweitung der bislang auf 280 Zeichen begrenzten Kurznachrichten für zahlende Nutzer in den Vereinigten Staaten angekündigt.

need more than 280 characters to express yourself?

we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.

so we’re introducing longer Tweets! you’re gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE

— Twitter Blue (@TwitterBlue) February 8, 2023