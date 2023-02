Super Bowl LVII: DAZN streamt live und mit zwei Tonspuren

Der Sport-Streaming-Dienst DAZN wird das wichtigste amerikanische Sportereignis des Jahres, den Super Bowl LVII, am kommenden Wochenende nicht nur live übertragen, sondern für das Event auch zwei Tonspuren in deutscher und in englischer Sprache anbieten.

Die Begegnung zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles startet hierzulande in der Sonntagnacht. Ab 23:45 Uhr wird der Sport-Streaming-Dienst dann seine Vorberichterstattung übertragen. Zudem soll sich das Spiel um die Lombardi-Trophy auch in den Tagen nach der Liveübertragung als so genannter Re-Live-Stream in voller länge abspielen lassen.

Es wird erwartet, dass der Partie im Phoenix Stadium in Glendale, Arizona mehrere hundert Millionen Fans weltweit beiwohnen werden.

Bald mit NFL Game Pass

Der Streaming-Dienst DAZN ist dabei sich hierzulande als wichtigste Anlaufstelle für Football-Fans zu etablieren. Ab der kommenden Saison wird die internationale Ausgabe des so genannten NFL Game Pass exklusiv auf DAZN verfügbar sein.

Der NFL Game Pass soll hierzulande dann zusätzlich zu den kostenpflichtigen DAZN-Zugängen verkauft werden, in denen das NFL-Angebot bereits integriert ist – also DAZN STANDARD und DAZN UNLIMITED. Details zur langfristig angelegten Partnerschaft mit der amerikanischen Football-Profiliga will DAZN jedoch erst im Laufe der kommenden Monate bekanntgeben.

Fest steht bislang lediglich, dass der NFL Game Pass als eigenständiges Abonnement und als Zusatzpaket erhältlich wird und hiesigen Football-Fans den LiveZugriff auf jedes NFL-Spiel bieten wird. Dazu zählen neben dem Super Bowl auch alle regulären Saison-Spiele aller 32 Mannschaften sowie die Playoffs.

Drei Tarifzugänge

Der DAZN-Zugang ist in den Geschmacksrichtungen DAZN UNLIMITED, DAZN STANDARD und DAZN WORLD verfügbar. In der monatlich kündbaren Variante kostet DAZN UNLIMITED 39,99 Euro. Welche Inhalte in den Einzelnen Paketen enthalten sind, lässt sich hier einsehen.