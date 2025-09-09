iPhone 17: Das ist Apples neues Standard-iPhone

Das neue iPhone 17 kommt mit Neuerungen in den Bereichen Design, Display, Kameras und Leistung. Es ist ab Werk mit 256 Gigabyte Speicher ausgestattet und wird von Apples neuem A19-Prozessor angetrieben.

Display und Hardware

Das iPhone 17 besitzt ein 6,3 Zoll großes Display mit schmaleren Rändern. Erstmals in dieser Gerätekategorie unterstützt es ProMotion mit einer variablen Bildwiederholrate bis zu 120 Hertz. Die Anzeige kann sich bei geringer Nutzung auf 1 Hertz absenken und so Energie sparen. Im Freien erreicht das Display bis zu 3.000 Nits Helligkeit. Zusätzlich sorgt eine siebenlagige Antireflex-Beschichtung für bessere Lesbarkeit bei direktem Licht.

Das Gehäuse ist mit der neuen Generation von Ceramic Shield ausgestattet. Ceramic Shield 2 bietet eine dreifach verbesserte Kratzfestigkeit durch eine zusätzliche, atomar gebundene Keramikschicht. Farblich steht das iPhone 17 in fünf Varianten zur Verfügung: Lavendel, Nebelblau, Schwarz, Weiß und Salbei.

Die Euro-Preise

iPhone 17 mit 256 GB: 949 Euro

iPhone 17 mit 512 GB: 1.199 Euro

Im Inneren arbeitet der A19-Chip, der im 3-Nanometer-Verfahren gefertigt wird. Er verfügt über einen Sechs-Kern-Prozessor mit optimierten Leistungs- und Effizienz-Kernen, eine überarbeitete GPU sowie einen verbesserten Neural Engine Bereich. Apple hebt hervor, dass dadurch die Nutzung von KI-Funktionen wie Live-Übersetzung oder visueller Erkennung direkt auf dem Gerät möglich ist, ohne Daten an externe Server zu senden.

Kamera und Frontsensor

Das Kamerasystem des iPhone 17 umfasst eine 48-Megapixel-Hauptkamera sowie eine optische 2x-Telefoto-Linse. Neu hinzugekommen ist eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, die viermal so viele Details wie das Vorgängermodell erfassen soll. Standardfotos werden mit 24 Megapixeln gespeichert, um ein ausgewogenes Verhältnis von Qualität und Dateigröße zu bieten.

Auch die Frontkamera wurde überarbeitet. Die neue „Center Stage“-Kamera basiert auf einem quadratischen Sensor, der mehr Bildausschnitte ermöglicht. Dadurch lassen sich Selfies sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufnehmen, ohne das Gerät zu drehen. Die Kamera kann ihr Sichtfeld automatisch erweitern, wenn mehrere Personen ins Bild treten, und stabilisiert Videos stärker als bisher.

Zusätzlich profitieren Nutzer von längeren Laufzeiten: Das iPhone 17 liefert bis zu acht Stunden mehr Videowiedergabe im Vergleich zum Vorgänger. Über Schnellladen lässt sich der Akku in 20 Minuten bis zur Hälfte füllen, wobei bereits zehn Minuten Ladezeit für bis zu acht Stunden Videowiedergabe reichen.

Die neuen iPhone-Modelle lassen sich ab Freitag um 14 Uhr vorbestellen und sind ab dem 19. September erhältlich.