N26 Smart: Gemeinsame Unterkonten für 4,90 im Monat

N26 erweitert sein Programm um das Angebot N26 Smart. Zum Monatspreis von 4,90 Euro wird das kostenlose Online-Konto des Anbieters in verschiedenen Bereichen aufgewertet, allem voran mit zusätzlichen Unterkonten und damit verbundenen erweiterten Möglichkeiten.

Unterkonten heißen bei N26 „Spaces“. Mit N26 Smart erhält man nun bis zu zehn solcher Spaces für die Verwaltung persönlicher Sparziele, zudem können sogenannte „Shared Spaces“ erstellt werden, die dann mit anderen Nutzern von N26 geteilt werden können. Smart-Nutzer können zu einem geteilten Unterkonto bis zu zehn weitere Nutzer hinzufügen.

Der Name dieser Unterkonten ist frei definierbar und Geld vom Hauptkonto lässt sich per Drag-and-Drop übertragen. Wenn gewünscht, können Überweisungen an die Unterkonten mittels selbst erstellter Regeln auch automatisch getätigt werden.

Inhaber eines Smart-Kontos können auch von der bislang nur für größere N26-Konten verfügbaren Aufrundungsregel Gebrauch machen. Bei Zahlungen werden Geldbeträge dann automatisch auf den nächsten Euro aufgerundet und die Differenz als Sparguthaben auf ein Unterkonto übertragen.

Mit im neuen Monatstarif enthalten sind auch Features, die für sich wohl kaum ein kostenpflichtiges Konto rechtfertigen. So stehen für Smart-Nutzer sogenannte „Premium-Partnerangebote“ zur Verfügung und man kann bei seiner Mastercard zwischen fünf verschiedenen Farben wählen.