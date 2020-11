IKEA Home Smart: Szenen ersetzen Stimmungen

Mit ordentlicher Verzögerung hat die Home Smart-App des schwedischen Möbelhauses IKEA heute ihre Aktualisierung auf Version 1.12 ausgegeben und setzt damit zwei Neuerungen um, die sich schon von langer Zeit angekündigt haben.

Zum einen ersetzt IKEA die bisher vor allem zur Lichtauswahl genutzten Stimmungen durch sogenannte Szenene. Dieses können innhalb der IKEA-App genutzt werden um mehrere Smart-Home-Geräte aus dem Angebot des Möbelhauses gemeinsam zu steuern.





Neue Hardware, neue Software

Zum anderen soll der TRÅDFRI-Kurzbefehlstaster jetzt erhältlich sein und kann in der Applikation konfiguriert werden. Der Kurzbefehlstaster wurde initial für das Frühjahr 2020 angekündigt und sollte eigentlich ab 2. Februar 2020 auch online bestellbar sein. Im Februar teilte IKEA dann mit, dass man sich für eine Verschiebung des Rollouts entschieden habe.

Damals gab man an gewährleisten zu wollen, dass die Software-Updates des Unternehmens stets den höchsten Qualitätsstandards entsprechen, und führte die Grundsatz als ausschlaggebend dafür an, dass man die Bereitstellung der neuen Funktionen bis auf Weiteres verschieben müsse.

Nun ist es soweit. Die neue IKEA-App ist in der Lage Sonos-Lautsprecher, Lampen, Rollos und Steckdosen in Szenen zu kombinieren und platziert diese dann über der Lichtauswahl am oberen Rand der offiziellen IKEA Home Smart-Applikation.

TRÅDFRI-Kurzbefehlstaster vor dem Start

Trotz Verfügbarkeitsmeldung in der App haben wir den neuen TRÅDFRI-Kurzbefehlstaster, der definierte Szenen aktivieren kann, auf ikea.de noch nicht ausfindig machen können. Hier sind weiterhin lediglich der Kabellose TRÅDFRI-Dimmer für 6 Euro und die reguläre TRÅDFRI-Fernbedienung für 10 Euro gelistet. Die Funksteckdose verkauft IKEA ebenfalls für 10 Euro.

Wir gehen davon aus, der der TRÅDFRI-Kurzbefehlstaster die Smart-Home-Abteilung auf ikea.de noch im laufenden Monat ergänzen wird.