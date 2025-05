C20 mit Apple Health: Eufy bringt günstige Körperfettwaage nach Deutschland

Nach den beiden höherpreisigen Modellen Smart Scale P2 Pro und Smart Scale P3 bietet Eufy nun auch in Deutschland eine kostengünstigere Personenwaage mit Smart-Funktionen an. Die Smart Scale C20 ist für 39,99 Euro erhältlich und richtet sich an Nutzer, die ihre Gesundheitsdaten digital erfassen und auswerten möchten – ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen.

Wie ihre teureren Schwestermodelle verbindet sich die Smart Scale C20 per Bluetooth mit der Eufy-App, die mittlerweile an Apple Health angebunden ist. Damit lassen sich die Messergebnisse bequem sichern und so auch anderen Fitness- und Gesundheitsplattformen zur Verfügung stellen.

Datenanzeige direkt auf dem Gerät

Ein Unterschied zu vielen einfachen Bluetooth-Waagen besteht darin, dass die Smart Scale C20 wichtige Werte direkt auf ihrem 3,36 Zoll großen Farbdisplay anzeigt. Damit ist keine sofortige App-Nutzung nötig.

Die Waage liefert Messwerte in Echtzeit und speichert bis zu 100 Wiegevorgänge, die bei der nächsten Verbindung automatisch mit dem iPhone synchronisiert werden. Insgesamt erfasst das Gerät 16 Körperwerte – darunter biologisches Alter, BMI, fette Körpermasse, Gewicht, Grundumsatz (BMR), Knochenmasse, Körpertyp, Körperwasseranteil, magere Körpermasse, Muskelmasse, Protein, Puls, Skelettmuskelmasse, subkutanes Fett und Viszeralfett.

Mehrere Benutzer und spezielle Modi

Die Smart Scale C20 unterstützt unbegrenzt viele Nutzerprofile. Sobald ein bekanntes Gewicht erkannt wird, ordnet die Waage den Messvorgang automatisch dem passenden Profil zu. Neben dem Standardmodus gibt es weitere Anwendungsmöglichkeiten, etwa für Schwangere, für Personen mit Implantaten oder zur Beobachtung von Baby- und Haustierwachstum. Auch ein spezieller Modus für sportlich aktive Nutzer ist verfügbar. Eine WLAN-Funktion bietet die Waage allerdings nicht – alle Datenübertragungen erfolgen ausschließlich über Bluetooth. Die Stromversorgung erfolgt über vier AAA-Batterien.