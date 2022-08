65W Ladestecker mit 2 USB-C und USB-A zum Einführungspreis

Mit vergleichbaren Leistungsdaten aber ein wenig kompakter und edler bietet Anker den 735 Nano II mit 65 Watt an. Hier müsst ihr allerdings ein Stück tiefer in die Tasche greifen, wenngleich ihr auch hier noch besser fahrt, als wenn ihr bei Apple direkt kauft. Dort gibt es für 65 Euro wahlweise einfach 67 Watt oder den neuen Dual-Adapter mit insgesamt 35 Watt.

Das UGREEN-Ladegerät ist vergleichsweise kompakt und liefert entweder die maximale Leistung von 65 Watt an einem einzelnen USB-C-Anschluss oder teilt die Ladung abhängig von der Anzahl belegter Anschlüsse wie in der Grafik zu sehen zwischen diesen auf.

Damit ihr an der Kasse den reduzierten Preis angezeigt bekommt, müsst ihr den 15-Prozent-Gutschein auf der Produktseite aktivieren. Der Hersteller weist allerdings darauf hin, dass die verfügbare Stückzahl begrenzt ist, prüft also nicht nur wie immer den für euch im Einkaufswagen angezeigten Preis, sondern wundert euch auch nicht, wenn der Rabattcoupon plötzlich nicht mehr verfügbar ist.

UGREEN bietet aktuell ein 65 Watt 3-fach Schnellladegerät mit zwei USB-C-Anschlüssen und einer USB-A-Buchse mit Preisnachlass an. Das erst seit kurzer Zeit in Deutschland verfügbare Zubehör lässt sich vorübergehend für 39,09 Euro bestellen.

