myStrom führt Abonnement ein: Standardfunktionen werden beschnitten

myStrom, eine ehemalige Tochter der Schweizer Swisscom, die sich in den vergangenen neun Jahren mit dem Verkauf von Produkten aus den Bereichen Energiemanagement, Heimvernetzung und Smart Home einen Namen gemacht hat, wird im kommenden Monat ein Abonnement einführen, das zu Beeinträchtigungen bei Bestandskunden des Anbieters führen wird.

Gratis-Nutzung wird eingeschränkt

Heute in vier Wochen, zum 15. Juli 2024, wird myStrom seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen aktualisieren. Die geplanten Anpassungen erfolgen im Zusammenhang mit der Einführung zwei neuer Abonnement-Modelle. Diese tragen die Bezeichnungen “myStrom PLUS” und “myStrom PRO” und sollen Kosten von 3,49 Euro beziehungsweise 11,99 Euro pro Jahr verursachen.

Nach Angaben des Anbieters soll das kostenlose Angebot von myStrom (das bislang durch den Hardware-Verkauf mitfinanziert wurde) zwar als “myStrom (ohne Abonnement)” erhalten bleiben, wird aber eingeschränkt und muss auf Funktionen verzichten, die fortan nur noch in den neuen Abonnements erhältlich sind.

So können Gratis-Kunden nur eine Woche auf ihre Stromdaten und -grafen zugreifen. Im Tarif myStrom PLUS ist der Zugriff über 13 Monate hinweg möglich, allerdings nur auf maximal drei Geräte. Auch fehlt hier die Sonos- und die IFTTT-Integration. Diese ist in vollem Umfang, gemeinsam mit dem Zugriff auf eine unlimitierte Anzahl von Geräten, nur im Tarif myStrom PRO für 12 Euro pro Jahr verfügbar.

Abos mit Zubuchoptionen

Begleitet werden die neuen Abonnement-Tarife von zusätzlich buchbaren Optionen. Die Option “Data Pro” etwa gestattet den Zugriff auf die eigenen Verbrauchsdaten der letzten 48 Monate für zusätzliche 3,99 Euro pro Jahr. myStrom HOME erlaubt die Steuerung von Philips Hue, Shelly und IKEA TRÅDFRI für 29,99 Euro im Jahr, der myStrom HOME GUARD liefert für 40 Euro im Jahr zusätzlich eine Anwesenheitssimulation und eine Anwesenheitserkennung aus.

Die neuen Abonnements werden zukünftig als In-App-Käufe über die myStrom App angeboten – ein Drittel vom Preis landet also erst mal bei Apple.