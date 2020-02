WhatsApp: Dunkelmodus auf den letzten Metern

Die Facebook-Tochter WhatsApp hat ihren noch unveröffentlichten Dunkelmodus nun allen Beta-Testern der iPhone-App zur Verfügung gestellt und deutet damit an, kurz vor der Freigabe des lange erwarteten Design-Updates zu stehen.

Der in Version 2.20.30 integrierte Dunkelmodus orientiert sich an den System-Einstellung zum Erscheinungsbild und stellt die Oberfläche des Messengers in den Abendstunden deutlich Augenschonender dar.

Die dunkle Ansicht stand vereinzelten Beta-Nutzern schon länger zur Verfügung, ist nun jedoch für alle der ~10.000 Testflight-Teilnehmer verfügbar.