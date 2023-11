Musik-Streaming-Dienst Deezer: Auf Redesign folgt Preiserhöhung

Erst Anfang dieses Monats stellte der Musik-Streaming-Dienst Deezer seine Markenidentität neu auf. Ein neues Logo, ein sattes Lila als dominierender Markenfarbe, eine komplett überarbeitete Webseite und eine umgestaltete iPhone-Applikation wurden unter der Überschrift „Live the music“ Anfang November doch recht plötzlich ausgerollt und stießen nicht nur auf Gegenliebe.

In den ifun.de-Kommentaren zur Neugestaltung des Spotify-Konkurrenten kritisierten mehrere Bestandskunden den neuen Look und ärgerten sich darüber, ihre Konten erst kürzlich auf die jährliche Zahlung umgestellt zu haben. Rückblickend scheint dies jedoch ein guter Schachzug gewesen zu sein.

108 statt 99 Euro Jahrespreis

So hat Deezer der Neugestaltung jetzt, die schon länger erwartete, Preiserhöhung folgen lassen und sowohl die Monats- als auch die Jahresgebühren angezogen. Die Preissteigerung selbst fällt zwar vergleichsweise moderat aus, macht sich aber dennoch bemerkbar.

Deezer-Preise bislang : Bisher wurden für Deezer Premium monatlich 10,99 Euro fällig. Wer sich dafür entschied, jährlich im Voraus zu bezahlen, der konnte 25 Prozent sparen und musste nur noch einen Jahrespreis von 98,90 Euro überweisen.

: Bisher wurden für Deezer Premium monatlich 10,99 Euro fällig. Wer sich dafür entschied, jährlich im Voraus zu bezahlen, der konnte 25 Prozent sparen und musste nur noch einen Jahrespreis von 98,90 Euro überweisen. Deezer-Preise zukünftig: Ab sofort beträgt der monatliche Preis für Deezer Premium 11,99 Euro. Nach wie vor bietet Deezer einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent auf den Jahrespreis an, verlangt dafür nun jedoch 107,99 Euro.



Auf die neuen Preise angesprochen, gibt Deezer gegenüber ifun.de zu Protokoll:

wir können bestätigen, dass wir die Preise für neue Nutzer in Deutschland angepasst haben. Weitere Anpassungen sind im Moment nicht geplant. Wir evaluieren kontinuierlich unsere Preisstruktur in all unseren Märkten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Testzeitraum verdoppelt

Einhergehend mit der Preiserhöhung hat Deezer den Testzeitraum für Neukunden von einem Monat auf zwei Monate verdoppelt.

Deezer bietet den Zugriff auf insgesamt 120 Millionen unterschiedliche Audiotitel an und stellt diese im HD-Audio bereit. Der Deezer SongCatcher liefert eine mit Shazam vergleichbare Songerkennung. Wer Lust hat, kann in der App ein Musik Quiz starten und die so genannte Flow-Funktion für unendlich lange Wiedergabelisten nutzen.