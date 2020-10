Musik-App FIP: Eine ausgesprochene Empfehlung mit Sparten-Sendern

Gestattet uns den mit Nachdruck vorgetragenen Hinweis auf die offizielle iOS-Applikation der französischen Radiostation FIP hier einzuschieben – ein Kürzel, das früher übrigens mal für „France Inter Paris“ stand, inzwischen aber als Eigenname fungiert.

Die Tochter der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt Radio France ist dafür bekannt Musik aus jeglichen Stilrichtungen zu spielen, auf Radiowerbung zu verzichten und die Moderationsanteile so gering wie möglich zu halten.

Neben seinem Hauptprogramm, das Pop, Rock, Soul, Hip-Hop, Folk, Jazz und elektronische Musik gekonnt miteinander kombiniert ohne dabei mit abrupten Übergängen zu stören, bietet der seit den frühen 70er-Jahren aktive Radiosender inzwischen mehrere Spartenprogramme an.

Diese werden jedoch nicht über Antenne, sondern nur in der App und im Web. Neben der Hauptstation stehen hier nun weitere Sender zum direkten Zugriff bereit: FIP Rock, FIP Jazz, FIP Groove, FIP Pop, FIP Electro, FIP Monde, FIP Raggae und FIP Nouveautés.

Die iPhone-Applikation bietet den Zugriff auf die Streams und zeigt zu jedem Sender eine Playlist-Übersicht mit allen zuletzt gespielten Songs an. Diese lassen sich hier jederzeit als Favorit markieren und landen so in der „FIP Favourites“-Übersicht, die auf Knopfdruck an euer Deezer- bzw. Spotify-Konto übergeben werden kann.

Die FIP-Applikation besitzt eine schlichte AirPlay-Integration, einen Sleep-Timer und kann so konfiguriert werden, dass die Musik-Wiedergabe sofort beim öffnen der App startet.

Uns erinnert das Angebot an die deutsche Flux FM-Offerte die wie in diesem Artikel besprochen haben:

Lange Rede, kurzer Sinn: Solltet ihr musikalischen Neuentdeckungen grundsätzlich aufgeschlossen gegenüberstehen, empfehlen wir euch der Musik-App FIP einen Testlauf auf euren Geräten zu gönnen. Das Angebot ist fabelhaft, kostenlos und erweitert euren Horizont. Ein Feature, das immer gut tut.