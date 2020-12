Musik-Abos: Apple wirbt bei TikTok – Tidal bietet 4 Monate für 4 Euro

Apple gibt sich ja gerne kritisch gegenüber populären und erfolgreichen Onlinediensten, nutzt diese am Ende aber oft auch selbst, um die eigenen Angebote zu bewerben. Wir erinnern uns hier an die massive Instagram-Kampagne für das neue Apple-Abo Fitness+. Aktuell wirbt der iPhone-Hersteller auf TikTok für neue Nutzer von Apple Music.

Berichten aus den USA zufolge, können TikTok-Nutzer Apples Musikdienst vier Monate lang kostenlos testen. Entsprechende Angebote werden über TikTok angezeigt. Ob dies hierzulande auch der Fall ist, können wir nicht bestätigen. Sollten entsprechende Erfahrungsberichte vorliegen, so könnt ihr dies gerne in den Kommentaren unterbringen.

Vier Monate Tidal für 4 Euro

Als Alternative können wir euch auf ein günstiges Abo-Angebot von Tidal hinweisen. Der mit den Platzhirschen Spotify, Apple Music, Amazon Music und Deezer konkurrierende Musikdienst bietet im Rahmen einer Neukunden-Aktion 4 Monate Musik für 4 Euro an.

Bemerkenswert dabei ist, dass das Angebot nicht nur für das gewöhnliche Premium-Abo von Tidal gilt, sondern sich auch für Familienabos oder einen vier Monate langen Test von Tidal HiFi nutzen lässt. Ähnlich wie Amazon Music HD oder Deezer HiFi hält auch Tidal eine Abo-Option mit HiFi-Soundqualität mit „verlustfreiem Klangerlebnis“ bereit.

Tidal versteckt seine regulären Preise auf der deutschen Webseite recht gut. Achtet also bei einem Test darauf, dass sich die Probe-Abos nach Ablauf in reguläre Monatsabos umwandeln. Normale Premium-Abonnenten bezahlen dann 9,99 Euro pro Monat, für Familien fallen 14,99 Euro an. Ein HiFi-Abo schlägt regulär mit 19,99 Euro zu Buche und wenn ihr diese Audiostufe in der Familie genießen wollt müsst ihr monatlich 29,99 Euro locker machen.

Im Familien-Abo bietet Tidal die gleichen Konditionen wie die Konkurrenz. So kann der Hauptnutzer bis zu fünf weitere Familienmitglieder zum Konto hinzufügen. Die Verwaltung von Konto und Mitglieder läuft dauerhaft über den bezahlenden Hauptnutzer.