NABU Vogelwelt: Vogelkunde und -erkennung per iPhone-App

Wir wollen mal eben die Werbetrommel für die iOS-Anwendung NABU Vogelwelt rühren. Die für iPhone und iPad optimierte App hält umfangreiche Informationen und Bilder zu aktuell 308 Vogelarten zum Abruf bereit und unterstützt bei der Erkennung der verschiedenen Gattungen. Die App selbst ist inklusive des hier beschriebenen Basis-Funktionsumfangs kostenlos. Optional stehen verschiedene In-App-Käufe wie Vogelstimmen oder Videos zur Verfügung, deren Kauf neben der App-Entwicklung auch direkt die Vogelschutz-Projekte des NABU unterstützt.

Mehr als 1.000 in der App verfügbare Fotos erweitern nicht nur die Informationskärtchen zu den einzelnen Vogelarten, sondern unterstützen auch beim Erkennen der verschiedenen Gattungen. Ganz neu kam aktuell per Update eine erweiterte Filterfunktion hinzu, mit deren Hilfe man Vögel auf einfache Weise identifizieren kann. Die Suchergebnisse lassen sich dabei anhand von Faktoren wie Größe, Umgebung, Form und Farbe einfach und zielsicher eingrenzen.

Die die ausführlichen Textbeschreibungen halten umfassende Informationen zu den Vögeln bereit. Neben Vorkommen und Verbreitung finden sich hier auch Angaben zu Verhalten, Stimme und Nahrung. Hilfreich ist hier, die ornithologischen Abkürzungen „Ad“ und „JK“ zu kennen. Bei ersterem handelt es sich um ausgewachsene Tiere, „JK“ steht für das Jungkleid und damit noch heranwachsende Vögel.

Die Entwickler sind fortwährend dabei, das Informationsangebot der App zu erweitern. So wurden mit dem aktuellen Update auch wieder weitere Infokarten hinzugefügt, die die Fotos der Vögel um Textangaben zu den jeweiligen Kennzeichen erweitern.

Wer die App übersichtlicher gestalten will, findet in den Einstellungen die Option zum Ausblenden seltener Arten. In der Folge werden nur noch die 100 hierzulande häufigsten Vogelarten angezeigt. Damit verbunden weist der NABU darauf hin, dass die App auch hervorragend zur Teilnahme an den alljährlichen Zählaktionen verwendet werden kann. Über das Fernglas-Symbol kann man eigene Sichtungen direkt einer Liste hinzufügen, die dann für eigene Zwecke als CSV exportiert oder während der NABU-Aktionszeiträume auch direkt an die Organisatoren gesendet werden kann. Die nächste Vogelzählaktion mit dem Titel „Stunde der Wintervögel“ findet zwischen dem 8. und 10. Januar 2021 statt.