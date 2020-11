Apple bereitet US-Start von Fitness+ vor

Apple bereitet in den USA den Start von Fitness+ vor. Die Verfügbarkeit des Angebots wurde für Jahresende angekündigt und wie es scheint, steht die Markteinführung in den ersten englischsprachigen Ländern nun unmittelbar bevor.

Berichten aus den USA zufolge hat Apple dort in den vergangenen Tagen verschiedene Werbeaktionen angestoßen, darunter finden sich auch zahlreiche Beiträge auf den Instagram-Konten von Apples Fitness-Trainern. Diese haben allesamt unter Erwähnung von Apples offiziellem Instagram-Account @AppleFitnessPlus und des Hash-Tags #CloseYourRings auf den bevorstehenden Start des neuen Abo-Dienstes hingewiesen.

Kim Ngo, Betina Gozo, Amir Ekbatani, Scott Carvin, Bakari Williams, Jhon Gonzalez, Emily Fayette, Josh Crosby, Jessica Skye, Jamie-Ray Hartshorne, Kyle Ardill, Ben Allen, Kym Perfetto, Tyrell Désean, Sherica Holmon, LaShawn Jones, Dustin Brown, Sam Sanchez, Gregg Cook, Molly Fox und Anja Garcia.

Handelspartner von Apple bewerben den Start des Angebots zudem im Paket mit der Apple Watch. In den Anzeigen ist von der Möglichkeit zur kostenlosen Nutzung über sechs Monate hinweg in Verbindung mit dem Kauf einer Apple Watch die Rede.

Fitness-Abo für die Apple Watch

Apple hat Fitness+ im September im Zusammenhang mit der Vorstellung der Apple Watch Series 6 noch für dieses Jahr angekündigt. Das Abo-Angebot soll zum Monatspreis von 9,99 Dollar erhältlich und auch Bestandteil des hierzulande bislang nicht verfügbaren größten Apple-One-Abopakets Premier sein. Man wolle damit das Trainieren mit der Apple Watch auf eine neues Niveau bringen. Die verschiedenen Trainings lassen sich auf dem iPhone, iPad oder Apple TV auswählen und starten dann auf der Apple-Uhr. Die von der Apple Watch erfassten Messwerte sowie Workout-Anweisungen erscheinen wiederum gleichzeitig auf dem Bildschirm des begleitenden Apple-Geräts.

Apple kombiniert Fitness+ mit der bestehenden Fitness-App (ehemals „Aktivität“), so lassen ich über die Trainings nicht nur Ringe schließen, sondern die persönlichen Aktivitäten auch über verbundene Social-Media-Kanäle teilen.

Apple verspricht mit Fitness+ ein neues, motivierendes und individuelles Fitnesserlebnis im Zusammenspiel mit der Apple Watch. Zur Markteinführung werden Nutzer Fitness+ im Tab in der neuen Fitness App auf dem iPhone finden, die auch auf iPad und Apple TV verfügbar sein wird.

Deutschlandstart von Fitness+ und Premier fraglich

Apple Fitness+ wird laut Apple zum Start ausschließlich in Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Neuseeland und den USA erhältlich sein. Apple hat noch keinerlei Angaben darüber gemacht, wann der neue Abo-Dienst auch in weiteren Ländern wie etwa Deutschland verfügbar ist. Auf der deutschen Support-Seite zu Apple One ist Fitness+ zwar mit dem Vermerk „ab Ende 2020“ versehen, dies dürfte aber in erster Linie daran liegen, dass die Inhalte bei der Übersetzung aus dem Englischen nicht geprüft, sondern in der Regel stumpf übernommen werden. Hier wird auch das in Deutschland nicht verfügbare „Premier“ als Option für Apple One gelistet.