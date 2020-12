Comply Foams für die AirPods Pro ausprobiert

Die Comply Foams für AirPods Pro sind seit geraumer Zeit offiziell in Deutschland erhältlich. Wir haben das Zubehör ausprobiert und können einen kleinen Erfahrungsbericht abliefern.

Um Missverständnisse zu vermeiden, wollen wir zunächst jedoch auf den Anwendungszweck der Ohrpassstücke eingehen. Wir sehen die Foams ausschließlich als Hilfsmittel um Passform und Tragekomfort der Ohrhörer zu verbessern sowie Halteprobleme zu beseitigen. Eine akustische Verbesserung konnten wir zumindest nicht wahrnehmen.

Letzteres gilt besonders auch mit Blick auf die Geräuschunterdrückung. Akustische Eindrücke sind natürlich immer subjektiv, doch konnten wir keinen klanglichen Unterschied zwischen den Original-Passstücken von Apple und den Schaumstoff-Einsätzen von Comply feststellen. Die bessere Passform wirkt sich unserer Auffassung nach ausschließlich auf den Halt der Ohrhörer und das Tragegefühl aus.

Bitte beachtet, dass wir hier die deutlich verbesserte Version 2 der Comply Foams besprechen. Der Hersteller hat sowohl den Sitz der Passtücke auf den AirPods als auch die allgemeine Haltbarkeit optimiert. Mit Blick auf die Vorgängerversion haben Anwender berichtet, dass sich die Passstücke beim Herausnehmen von den AirPods gelöst haben und in den Ohren steckengeblieben sind. Dergleichen ist uns mit der neuen Version im Laufe eines längeren Tests nicht untergekommen. Bereits bei der Montage lässt sich feststellen, dass die Passstücke satt einklicken und sehr gut halten.

Grundsätzlich werden die Comply Foams genauso montiert, wie man es mit Apples Original-Passstücken tun würde. Ihr zieht also die ursprünglichen Gummis ab und drückt den Ersatz kräftig auf. Achtet hier auf die ovale Form der Hörer, wenn ihr das Passstück richtig ausrichtet, lässt es sich mit einem Klick sicher anbringen.

Das Einsetzen der Comply Foams in die Ohren ist aufwändiger, als dies bei den Originalen der Fall ist. Ihr müsst den Schaumstoff wie bei Schallisolationsstöpseln zunächst mit den Fingern zusammendrücken, sodass dieser dann in den Ohren aufgeht und für guten Sitz sorgt. Das Tragegefühl würden wir dann als durchaus angenehm bezeichnen. Das große Plus bei den Foams ist in unseren Augen der merklich bessere Halt. Es mag von der Form der Ohren abhängen, doch in Situationen, in denen die AirPods Pro hier gerne mal aus dem Ohr gefallen sind, blieben die Comply Foams bislang immer zuverlässig an ihrer Stelle.

Diesbezüglich wollen wir aber einmal mehr darauf hinweisen, dass derartige Einschätzungen massiv auch vom Anwender beziehungsweise Größe und Form der Ohren abhängen. Wir würden einen Versuch mit anderen Ohrpassstücken wie den Comply Foams aber zumindest dann empfehlen, wenn man mit Apples Originalen regelmäßig Probleme hat. Sei es, dass sie nicht richtig sitzen, oder auch dass sie zu Hautreizungen und Jucken führen. Auch bei Letzterem könnte der Materialwechsel für Besserung sorgen.

Die Comply Foams lassen sich in der aktuellen Version 2 problemlos im Ladecase der AirPods aufbewahren. Auch das von Nutzern der Vorgängerversion berichtete „abscheuern“ können wir beim aktuellen Modell nicht nachvollziehen. Allerdings lassen sich die damit ausgestatteten AirPods Pro etwas unkomfortabler entnehmen, als dies mit den Apple-Passtücken der Fall war. Doch benötigt man in der Regel ohnehin zwei Hände, um die Comply Foams zusammenzudrücken und in die Ohren einzusetzen.

Ein wichtiger Hinweis noch mit Blick auf die unterschiedlichen Versionen: Uns wurde vom Hersteller bestätigt, dass es sich bei den in Deutschland offiziell angebotenen Comply Foams ausschließlich um die neue Version 2 handelt. Leider findet sich auf der Packung selbst kein Hinweis zur Version, doch der Vorgänger wurde hier niemals offiziell angeboten.

Die Comply Foams werden in Sets mit jeweils drei Paar zum Preis von 28,99 Euro verkauft. Bei den Größen kann man sich an Apples Original orientieren. Wahlweise gibt es jeweils Dreierpacks in den Größen S, M und L oder ein gemischtes Paket mit allen drei Größen.