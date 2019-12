MTV Mobile: Musiksender startet eigenes Tarifangebot

Der Musik-Sender MTV – verglichen mit der fast ausschließlich auf Musik fokussierten Ray Cokes-Epoche, nur noch ein Schatten seiner selbst – macht fortan gemeinsame Sache mit dem Mobilfunkanbieter mobilcom-debitel. Als Teil der neuen Partnerschaft offeriert MTV fortan das neue Mobilfunkangebot MTV Mobile.

Zugpferd der neuen Mobilfunktarife (mit 24 Monaten Laufzeit!): Der Zugang zu exklusiven MTV-Inhalten.

So erhalten Kunden mit MTV Mobile 24 Monate lang Zugang zu „neuen und exklusiven Premium-Inhalten“ in der MTV Play App und haben Zugriff auf Serien und Show-Highlights von MTV, wie zum Beispiel YO! MTV Raps, Just Tattoo Of Us und Jersey Shore

Mit MTV Mobile haben Kunden die Wahl zwischen drei verschiedenen LTE-Mobilfunktarifen inklusive einem Datenvolumen von 5 bis 20 GB LTE-Internet und einer Allnet-Flat zu Preisen zwischen 10 und 20 Euro im Monat.

Zuletzt hatte MTV im April die erste TV-Show im Hochkant-Format angekündigt.

Die kostenlose MTV Play App bietet in Deutschland seit 2017 den Zugriff auf das MTV-Programm und ausgewählte MTV-Shows auf Abruf an.