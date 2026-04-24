Mova S70 Roller: Der zuverlässigste Walzenroboter bislang

Als der Mova S70 Roller Anfang März angekündigt wurde, hatten wir eigentlich vor, uns wie üblich auf die technischen Daten und die nächsten inkrementellen Verbesserungen zu konzentrieren. Höhere Saugleistung, angepasste Wassertemperaturen in der Moppreinigung und Detailoptimierungen bei Navigation und Bauform prägen viele aktuelle Gerätegenerationen.

Der Mova S70 Roller: Wischwalze, Absaugstation, 28.000 Pascal

Üblicherweise nutzen wir diese dann zur Einordnung, um uns euch euch an den Entwicklungen im Markt teilhaben zu lassen. Beim aktuellen Praxistest hat sich der Fokus diesmal jedoch verschoben. Statt einzelner Funktionen wollen wir diesmal vor allem die Zuverlässigkeit im unbeaufsichtigten Betrieb hervorheben.

Der Mova S70 Roller, der derzeit für rund 699 Euro erhältlich ist, hat sich in diesem Punkt als eines der mit Abstand stabilsten Modelle mit Wischwalze erwiesen, die wir bislang im Alltagseinsatz gesehen haben. Und wir haben bereits etliche Wettbewerber in die Bahn geschickt.

Testumgebung mit erhöhten Anforderungen

Wie zuvor bereits andere Geräte haben wir auch den S70 Roller in eine Testumgebung mit erhöhten Anforderungen mitgenommen und über längeren Zeitraum täglich im Kindergarten der Jüngsten fahren lassen. Anders als die (stets mehr oder weniger) aufgeräumte Wohnung eine Umgebung, die Navigation und Robustheit deutlich mehr fordert. Mit einem Boden, auf dem sich sich regelmäßig kleine Gegenstände, Papierreste oder Sand finden, die für viele Geräte zum Problem werden.

Härtetest im Kindergarten, hier kommen Robotersauger öfter aus dem Tritt

Im direkten Vergleich mit anderen aktuellen Modellen zeigte sich ein deutlicher Unterschied im Verhalten. Statt sich nach kurzer Zeit festzufahren, sich an Kordeln oder Socken aufzuwickeln und den Betrieb dann einfach einzustellen, absolvierte der Mova S70 Roller seine Reinigungsfahrten so gut wie immer ohne Unterbrechung. Selbst wenn kleinere Objekte aufgenommen, Sandhäufchen überfahren oder Taschentücher geschluckt wurden, führte dies in der Regel nicht dazu, dass der Reinigungsvorgang abgebrochen wurde.

Im unbeaufsichtigten Betrieb zeigte sich der Roboter überragend stabil. Programmierte Fahrten wurden zuverlässig durchgeführt, auch über längere Zeiträume hinweg. Größere Hindernisse wie Spielzeug, Schuhe und Bälle wurden meist erkannt und umfahren. In Einzelfällen wurden Objekte überfahren, ohne dass dies zu Funktionsstörungen führte.

Der S70 Roller erledigt seine täglichen 90-Minuten-Fahrten überdurchschnittlich souverän

Umgang mit Schmutz und Problemzonen

Auffällig war der Umgang mit typischen Verschmutzungen wie Sand im Eingangsbereich. Viele Geräte mit Rollwischsystem neigen dazu, dass sich Partikel unter der Walze ansammeln und diese blockieren. Beim S70 Roller wurde der Schmutz kontinuierlich aus der Walze ausgewaschen, sodass der Betrieb fortgesetzt werden konnte.

Die Wischwalze lässt sich auch von versandeten Fluren nicht aufhalten

Das führte allerdings zu einem Nebeneffekt. In der Basisstation sammelt sich mit der Zeit viel Sand im Reinigungsbereich, der regelmäßig manuell entfernt werden muss, um die Funktion aufrechtzuerhalten. An diesem zusätzlichen Wartungsschritt führt im Alltag dann kein Weg vorbei.

Reinigungsleistung, Navi und Bauform

Technisch setzt der Mova S70 Roller auf eine Kombination aus starker Saugleistung und aktivem Wischsystem. Die angegebene Saugleistung von 28.000 Pascal liegt im oberen Bereich aktueller Geräte und sorgt in der Praxis für eine gründliche Aufnahme von Staub und gröberen Partikeln. Unterstützt wird dies durch eine Hauptbürste sowie eine ausfahrbare Seitenbürste, die Kantenbereiche besser erreichen soll.

Flache Bauform, sehr gute Hinderniserkennung

Das Wischsystem basiert auf einer rotierenden Walze, die kontinuierlich mit frischem Wasser versorgt wird. Dabei wird verschmutztes Wasser direkt wieder aufgenommen, sodass keine reine Verteilung von Schmutz erfolgt.

Mit einer Bauhöhe von 90 Millimetern gehört das Gerät zu den flacheren Modellen seiner Klasse und erreicht dadurch auch Bereiche unter Möbeln. Die Navigation erfolgt über einen integrierten Sensor, der Hindernisse erkennt und die Routenplanung unterstützt. Die Akkukapazität von 5200 mAh ermöglicht längere Reinigungszyklen.

In der App kümmert sich der „CleanGenius“ um die automatische Konfiguration

Minimaler Wartungsaufwand

Die Basisstation übernimmt mehrere Wartungsschritte automatisch. Dazu zählen das Auswaschen des Wischsystems, das Trocknen sowie die Staubaufnahme in einen Beutel mit 3,2 Litern Volumen. Im Alltag reduziert das die Häufigkeit manueller Eingriffe, Schmutzwasser und Frischwasser wollen jedoch alle zwei bis drei Tage entfernt bzw. aufgefüllt werden.

Strom von beiden Seiten: Durchdachtes Detail der Basis, das oft fehlt

Der Hersteller MOVA positioniert den S70 Roller als Lösung für die tägliche, möglichst wartungsarme Reinigung. Im Test bestätigt sich dieses Werbeversprechen durch die ungewöhnliche Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb. Der S70 punktet weniger mit einer Vielzahl an Funktionen, sondern vor allem mit der Fähigkeit, Reinigungsaufgaben über Wochen hinweg Unterbrechung zu Ende zu führen.

Dies ist so ungewöhnlich, dass wir vor allem diesen Punkt vermitteln wollten. Der S70 ist ein Gerät für Anwender, die sich bislang über die Unzuverlässigkeit ihres aktuellen Saugroboters geärgert haben oder einen neuen Gehilfen für herausfordernde Bereiche suchen.