Aus beliebigen Audiodateien: Eigene iPhone-Klingeltöne mit iOS 26

Mit iOS 26 hat Apple die Möglichkeiten zur Klingelton-Personalisierung bekanntlich deutlich erweitert. Während Nutzer bislang auf Umwege angewiesen waren, lässt sich nun nahezu jede Audiodatei direkt als iPhone-Klingelton festlegen.

Der neue Ansatz reduziert mehrere bislang notwendige Zwischenschritte und macht Anwendungen wie Garageband oder den Umweg über einen Mac in vielen Fällen überflüssig.

Aus der Dateien-App zum Klingelton

In früheren Versionen mussten Klingeltöne häufig über die Musik-App am Mac erstellt oder mit Anwendungen wie GarageBand bearbeitet werden. Alternativ blieb der Kauf über den iTunes Store. iOS 26 vereinfacht diesen Ablauf erheblich.

Voraussetzung ist lediglich, dass sich die gewünschte Audiodatei auf dem Gerät befindet, etwa in der Dateien-App. Unterstützt werden gängige Formate wie MP3, AAC oder WAV. Auch weniger verbreitete Formate wie OGG lassen sich verwenden. Eine Einschränkung bleibt jedoch bestehen: Die Länge des Klingeltons darf maximal 30 Sekunden betragen.

Die Einrichtung erfolgt direkt über das Teilen-Menü. Zuerst wählt man die gewünschte Datei aus, öffnet das Teilen-Menü und wählt anschließend „Als Klingelton verwenden“. Das System übernimmt die Datei automatisch in die Einstellungen (Einstellungen > Töne und Haptik > Klingelton), wo sie sofort aktiviert werden kann. Der Ton bleibt gespeichert, bis er manuell entfernt wird.

Löschen per Wischgeste

Sollte die Option zur Nutzung als Klingelton nicht erscheinen, liegt dies meist an einem nicht unterstützten Format oder an einer fehlerhaften Datei. Zu lange oder doppelte Audiodateien werden mit einem entsprechenden Hinweis abgelehnt.

Das Entfernen eines Klingeltons erfolgt unabhängig von der ursprünglichen Datei. Selbst wenn die Quelldatei gelöscht wird, bleibt der Klingelton erhalten, bis er gezielt in den Einstellungen entfernt wird.

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