Mova S70 Roller: Neuer Wischroboter startet zum Einführungspreis
Mova hat mit dem Modell S70 Roller einen neuen Saug- und Wischroboter im Programm. Im mittleren Preissegment angesiedelt, soll das Gerät eine hohe Reinigungsleistung mit möglichst geringem Wartungsaufwand verbinden und sich laut Hersteller besonders gut für den regelmäßigen Einsatz in Haushalten eignen.

Der Roboter ist mit einer Höhe von rund 90 Millimetern vergleichsweise flach konstruiert. Dadurch soll er auch gut unter Möbeln wie Sofas oder Betten arbeiten können. Die minimale Durchfahrtshöhe wird mit zehn Zentimetern angegeben. Für die Orientierung im Raum setzt der Mova S70 Roller auf einen integrierten Lasersensor.

Der S70 Roller kombiniert eine Saugleistung von bis zu 28.000 Pascal mit einer Walze für die Nassreinigung. Die rotierende Bürste soll Schmutz von verschiedenen Bodenarten aufnehmen. Für Haushalte mit Haustieren oder langen Haaren ist optional eine Spezialbürste erhältlich, die Haare während des Betriebs zerschneiden und damit Verwicklungen reduzieren soll.

Walzensystem für die Nassreinigung

Ein zentrales Element des Geräts ist laut Hersteller das Wischsystem, das auf der Technik des von uns bereits ausprobierten Mova Z60 Ultra Roller Complete basiert. Mehrere Düsen sprühen dabei kontinuierlich frisches Wasser auf eine rotierende Walze. Der Roboter verfügt hierfür über einen kleinen internen Wassertank. Zugleich wird das Schmutzwasser laufend mithilfe einer Abstreifvorrichtung entfernt, um diese auch während des Betriebs sauber zu halten. Durch kräftigen Anpressdruck kann das Walzensystem auch festere Verschmutzungen entfernen.

Die Ladestation des Roboters ist mit getrennten Tanks für Frisch- und Schmutzwasser ausgestattet. Mit einem Fassungsvermögen von fünf Litern für sauberes und 4,5 Litern für verbrauchtes Wasser lassen sich auch größere Flächen ohne häufiges Nachfüllen reinigen. Nach Reinigungsabschluss wird der Staubtank automatisch entleert und die Wischwalze mit erhitztem Wasser gewaschen und getrocknet.

Einführungspreis zum Start

Der Mova S70 Roller ist ab sofort erhältlich. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 699 Euro. Zum Start lässt sich der Roboter dank Einführungsrabatt unter anderem bei Amazon und MediaMarkt für 579 Euro bestellen.

10. März 2026 um 11:06 Uhr von chris


  • Und was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Z60 und dem S70?

