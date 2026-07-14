Mova erweitert sein Angebot für vernetzte Haustierprodukte und bietet mit SureTrack Pro nun auch einen GPS-Tracker für Hunde und Katzen an. Das Gerät soll die Ortung von Haustieren mit zusätzlichen Funktionen wie Sprachkommunikation und Aktivitätsaufzeichnung verbinden.

Für die Positionsbestimmung setzt der SureTrack Pro laut Hersteller auf die Kombination verschiedener Technologien, darunter GPS, WLAN, Bluetooth und Mobilfunk. Dadurch soll eine möglichst zuverlässige Ortung in unterschiedlichen Umgebungen möglich sein. Der Standort des Tieres wird im Abstand von fünf Sekunden aktualisiert.

Neuer Ansatz: GPS-Tracker mit Sprachfunktion

Eine Besonderheit des Geräts ist die integrierte Zwei-Wege-Kommunikation. Mithilfe der zugehörigen App soll man dann auch mit dem Haustier sprechen und gleichzeitig Geräusche aus dessen Umgebung hören können. Laut Hersteller soll dies beispielsweise dabei helfen, ein entlaufenes Tier anzusprechen oder dessen Umfeld besser einzuschätzen.

Darüber hinaus bietet der Tracker die in dieser Geräteklasse üblichen Sicherheitsfunktionen. So können virtuelle Sicherheitsbereiche eingerichtet werden, bei deren Verlassen eine Benachrichtigung erfolgt. Außerdem zeichnet das System Bewegungsdaten auf und erstellt laut Hersteller Auswertungen zu Aktivität, zurückgelegter Strecke und Bewegungsdauer. Ein Standortverlauf soll für bis zu 365 Tage verfügbar bleiben. Eine integrierte LED-Leuchte sowie ein Signalton sollen das Auffinden eines Tieres in der näheren Umgebung erleichtern.

Mit einem Gewicht von 36,4 Gramm richtet sich der Tracker laut Hersteller an Hunde und Katzen ab einem Körpergewicht von 3,5 Kilogramm. Das Gehäuse ist nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt. Die Akkulaufzeit soll im Energiesparmodus bis zu sieben Tage betragen, anschließend lasse sich der Akku innerhalb von etwa zwei Stunden wieder aufladen.

Abo erforderlich – Einführungsangebot im August

Für die Datenverbindung nutzt das Gerät eine integrierte eSIM. Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats fallen Kosten für die Mobilfunkanbindung an, deren Preis je nach Laufzeit zwischen 6,11 und 8 Euro pro Monat liegt.

Der SureTrack Pro von Mova ist ab sofort beim Hersteller erhältlich. Der Kaufpreis für das Gerät wird mit 99 Euro angegeben. Wer den Tracker günstiger kaufen möchte, wartet noch zwei Wochen. Vom 1. bis 15. August will Mova den Preis für das Gerät auf 79 Euro senken.