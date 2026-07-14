GPS-Ortung und Sprachkommunikation
Mova bringt Haustier-Tracker mit Sprachfunktion
Mova erweitert sein Angebot für vernetzte Haustierprodukte und bietet mit SureTrack Pro nun auch einen GPS-Tracker für Hunde und Katzen an. Das Gerät soll die Ortung von Haustieren mit zusätzlichen Funktionen wie Sprachkommunikation und Aktivitätsaufzeichnung verbinden.
Für die Positionsbestimmung setzt der SureTrack Pro laut Hersteller auf die Kombination verschiedener Technologien, darunter GPS, WLAN, Bluetooth und Mobilfunk. Dadurch soll eine möglichst zuverlässige Ortung in unterschiedlichen Umgebungen möglich sein. Der Standort des Tieres wird im Abstand von fünf Sekunden aktualisiert.
Neuer Ansatz: GPS-Tracker mit Sprachfunktion
Eine Besonderheit des Geräts ist die integrierte Zwei-Wege-Kommunikation. Mithilfe der zugehörigen App soll man dann auch mit dem Haustier sprechen und gleichzeitig Geräusche aus dessen Umgebung hören können. Laut Hersteller soll dies beispielsweise dabei helfen, ein entlaufenes Tier anzusprechen oder dessen Umfeld besser einzuschätzen.
Darüber hinaus bietet der Tracker die in dieser Geräteklasse üblichen Sicherheitsfunktionen. So können virtuelle Sicherheitsbereiche eingerichtet werden, bei deren Verlassen eine Benachrichtigung erfolgt. Außerdem zeichnet das System Bewegungsdaten auf und erstellt laut Hersteller Auswertungen zu Aktivität, zurückgelegter Strecke und Bewegungsdauer. Ein Standortverlauf soll für bis zu 365 Tage verfügbar bleiben. Eine integrierte LED-Leuchte sowie ein Signalton sollen das Auffinden eines Tieres in der näheren Umgebung erleichtern.
Mit einem Gewicht von 36,4 Gramm richtet sich der Tracker laut Hersteller an Hunde und Katzen ab einem Körpergewicht von 3,5 Kilogramm. Das Gehäuse ist nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt. Die Akkulaufzeit soll im Energiesparmodus bis zu sieben Tage betragen, anschließend lasse sich der Akku innerhalb von etwa zwei Stunden wieder aufladen.
Abo erforderlich – Einführungsangebot im August
Für die Datenverbindung nutzt das Gerät eine integrierte eSIM. Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats fallen Kosten für die Mobilfunkanbindung an, deren Preis je nach Laufzeit zwischen 6,11 und 8 Euro pro Monat liegt.
Der SureTrack Pro von Mova ist ab sofort beim Hersteller erhältlich. Der Kaufpreis für das Gerät wird mit 99 Euro angegeben. Wer den Tracker günstiger kaufen möchte, wartet noch zwei Wochen. Vom 1. bis 15. August will Mova den Preis für das Gerät auf 79 Euro senken.
„Eine Besonderheit des Geräts ist die integrierte Zwei-Wege-Kommunikation.“
Da kann man einfach mal eine entspannte Kommunikation mit seinem Vierbeiner führen und gleichzeitig spart man sich das Zweit-iphone ;-)
Wuff? Wuff Wuff! :-)
Ich: Wie schaffe ich es ein Problem zu meinem Problem zu machen, von dessen Existenz ich bis gerade eben nicht einmal wusste? Mova: Hello!
Muss man das verstehen, oder gibt es eine Erläuterung dazu?
Erläuterung: Ein Tracker für ein Haustier? Warum? Als kurzes Experiment kann ich ja noch verstehen a la ich kleb dem mal nen AirTag und schau mal wo die Katze langläuft. Aber als permanente Überwachung? Mit laufenden Kosten per Abo? Einem zusätzlichen Gerät das regelmäßig geladen werden muss??? Was stimmt mit dieser Menschheit nicht?! Warum willst du ständig wissen wo deine Katze ist (für einen Hund macht es noch weniger Sinn, da ein Hund immer an die Leine gehört! Immer! Ansonsten halte dir keinen Hund!). Lass die Katze einfach Katze sein und hör auf sie zu stalken! Und wenn du in permanenter Angst lebst, dass sie überfahren werden könnte, schaffe dir keine Katze an! Ende.
Er hat keinen Hund
Und wie viele Katzen kommen abends aus unterschiedlichsten, wie überfahren oder entlaufen, nicht mehr nach Hause. Wäre es dann nicht super die Katze zu orten? Bei uns ist mal ein Katze nicht mehr nach Hause gekommen und wir wissen bis heute nicht, was passiert ist.
Oder Hofhunde die ausbüxen. Wäre es da nicht super eine Pushnachricht zu bekommen, um sofort eingreifen zu können?
Hallo paulaner, zurück in deinen Biergarten! Ich weiß zwar nicht aus welchen Bundesland du kommst, aber in den meisten Bundesländern gibt es keine generelle Leinenpflicht für Hunde. Und da macht ein Tracker durchaus Sinn. Wiesen und Felder sind übrigens meistens in Privatbesitz. Da ist sowieso Schluss mit staatlicher Leinenpflicht.
Du kennst also absolut null,null Personen denen der Hund (auch mit Leine) jemals ‚ausgebüxt‘ ist? Sowas passiert ja nie. Dann war ja auch die Gründung von Tasso scheinbar völlig überflüssig. :-)
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Na ja, wir z.b. 2 Hunde aus dem Tierschutz, die teilweise sehr ängstlich oder auch Freiheitsliebend sind.Beim letzten mal hat der Briefträger einfach das Tor aufgelassen, davor hat sich der Hund einmal von der Leine befreit. Deshalb ist ein Trecker für Hundebesitzer sehr sinnvoll. Ohne diese hätte der Hund nicht so schnell wieder aufgefunden werden können und es ist Gott sei Dank weder das Tier noch ein anderer zu schaden gekommen.
Löst sich das Halsband automatisch, wenn es auf Widerstand stößt? Also zum Beispiel, wenn die Katze damit an einem Zaun hängen bleiben würde?
Ich glaube nicht, dass ein Halsband dabei ist. Das muss man bestimmt selber haben/besorgen.
Das Hundehalsband auf der Webseite sieht nicht danach aus.
Das Ding wird an dem vorhandenen Halsband befestigt. Also. Sag du es mir!
Der Tracker wird an einem bestehenden Halsband per Gummihalterung festgemacht und hat somit keinen Einfluss auf das Verhalten eines Halsbandes! Ist aber bei allen anderen Anbietern mit sinnvollen Tracker so, z.B. Tractive.
Wenn es auch für mein Haustier der Rasse Rimowa geeignet ist – dann hört sich das sehr interessant an.
Ich denke der Anbieter wird keine Bedingung haben ob das ‚Tier‘ nun vier Pfoten oder Räder hat ;-)