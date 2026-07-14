Wenn ihr für den Urlaub packt, werft ihr am besten ein leistungsfähiges Netzteil in den Koffer, mit dem sich mehrere Geräte gleichzeitig laden lassen. Ugreen und Anker bieten gerade zwei potenzielle Kandidaten vergleichsweise preisgünstig an, vorausgesetzt ihr fahrt in Länder, in denen man Eurostecker verwenden kann.

Ugreen: 100 Watt mit vier Anschlüssen

Das Nexode USB-C-Ladegerät mit 100 Watt von Ugreen bietet mit dreimal USB-C und einmal USB-A genügend Anschlüsse, um beispielsweise ein MacBook gemeinsam mit zwei iPhones zu laden, ergänzend kann man noch USB-A-Zubehör wie eine elektrische Zahnbürste anstecken.

Mit einem Preis von 31,97 Euro bezahlt man hier vergleichsweise wenig für die gebotene Leistung, insbesondere wenn man das mit den von Apple angebotenen Ladegeräten vergleicht. Die maximalen 100 Watt lassen sich über USB-C beziehen, wenn sonst kein Verbraucher mit dem Ladegerät verbunden ist. Ansonsten wird die Gesamtleistung zwischen den belegten Anschlüssen aufgeteilt.

Was aus unserer Sicht nicht ganz gelungen ist und man zumindest beachten sollte: Der Schukostecker ist beim Nexode-Ladegerät von Ugreen um 90 Grad gedreht platziert. Der gesamte Stecker fällt so zwar schlanker aus, steckt jedoch quer in einer gewöhnlichen Steckdose.

Produkthinweis UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät 4 Ports Netzteil GaN Charger PD Schnellladegerät kompatibel mit MacBook Pro, iPhone... 31,97 EUR 49,99 EUR

Anker: 70 Watt und einklappbarer Stecker

Anker bietet mit dem Modell Anker Nano 70W USB-C eine Alternative an, die mit 29,97 Euro zwar nur minimal günstiger ist, dafür aber mit einem besonderen Feature aufwarten kann. Der Schukostecker lässt sich hier einklappen, sodass man den Ladewürfel besser transportieren oder einpacken kann.

Auch hier stehen bis zu 70 Watt für ein einzelnes über USB-C angeschlossenes Gerät zur Verfügung. Sind mehrere Geräte verbunden, wird die Leistung aufgeteilt. Mit zweimal USB-C und einmal USB-A steht hier ein Anschluss weniger zur Verfügung, als bei dem oben vorgestellten Ugreen-Modell.

Als zusätzlichen Bonus darf man das im Lieferumfang enthaltene USB-C-Ladekabel betrachten. Anker bietet das Netzteil inklusive Kabel in den Farben Schwarz, Hellblau und Weiß an.