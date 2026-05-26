Monument Valley 3 kostenlos für iPhone sichern

„Monument Valley 3“ lässt sich derzeit kostenlos für iPhone und iPad sichern. Die Aktion läuft allerdings nicht über Apples App Store, sondern über den Epic Games Store für iOS. Laut Epic endet die Gratis-Aktion am 28. Mai.

Für iPhone-Nutzer ist dabei wichtig: Der Epic Games Store steht unter iOS nur in der Europäischen Union zur Verfügung und muss als alternativer App-Marktplatz eingerichtet werden. Wer den Store bereits installiert hat, kann „Monument Valley 3“ dort kostenlos zur eigenen Bibliothek hinzufügen und anschließend laden.

Im App Store wird das Spiel ebenfalls angeboten, dort aber als „Free-to-Start“-Version. Die ersten Kapitel lassen sich kostenlos ausprobieren, die Vollversion kostet anschließend 6,99 Euro per In-App-Kauf. Wer das komplette Spiel dauerhaft kostenlos haben möchte, muss also den Umweg über Epic nehmen.

Nur über den Epic Games Store

Ganz neu ist diese Strategie nicht. Epic nutzt seinen mobilen Store seit einiger Zeit, um Nutzer mit kostenlosen Spielen anzulocken. Ende vergangenen Jahres waren bereits „Monument Valley“ und „Monument Valley 2“ kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Nun folgt mit dem dritten Teil der aktuellste Ableger der Reihe.

Spielerisch bleibt sich „Monument Valley 3“ treu. Ihr begleitet Noor durch eine Welt aus optischen Täuschungen, verschobenen Perspektiven und unmöglicher Architektur. Neu hinzu kommen unter anderem größere Umgebungen, Bootspassagen und die Erweiterung „The Garden of Life“, die laut Epic für alle Spieler kostenlos enthalten ist.

App Store bleibt Free-to-Start

Wer keinen alternativen App Store installieren möchte, kann weiterhin zur App-Store-Version greifen. Diese eignet sich gut zum Ausprobieren, die komplette Freischaltung kostet dort aber Geld. Die Epic-Aktion ist damit vor allem für alle interessant, die den Store ohnehin schon nutzen oder sich den zusätzlichen Installationsschritt nicht scheuen.

Wie immer bei solchen Aktionen gilt: Entscheidend ist das rechtzeitige Hinzufügen zur eigenen Bibliothek. Danach bleibt das Spiel auch dann erhalten bleiben, wenn der Aktionszeitraum abgelaufen ist.