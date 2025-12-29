Noch bis zum 1. Januar 2026
Monument Valley I und II jetzt kostenlos im Epic Games Store für iOS
Der Epic Games Store erweitert sein kostenloses Mobilangebot und stellt mit Monument Valley und Monument Valley 2 zwei bekannte Puzzle-Spiele zeitlich befristet gratis zur Verfügung. Die Aktion richtet sich an Nutzer von iPhone und iPad innerhalb der EU und läuft noch bis zum 1. Januar.
Beide Titel gehören zu den etablierten Spielen auf iOS und wurden bislang kostenpflichtig über den App Store von Apple angeboten.
Puzzle-Spiele mit Perspektivwechsel
Monument Valley setzt auf logisch aufgebaute Rätsel, die stark mit optischen Täuschungen und ungewöhnlichen Perspektiven arbeiten. Spieler bewegen Figuren durch abstrakte Bauwerke, deren Geometrie sich durch Drehen und Verschieben verändert.
Der zweite Teil führt dieses Prinzip fort und ergänzt es um neue Figuren sowie eine erzählerische Ebene, die stärker auf Beziehungen und Entwicklung setzt. Beide Spiele verzichten weitgehend auf erklärende Texte und vermitteln ihre Mechaniken über visuelle Hinweise, was sie auch für Gelegenheitsspieler zugänglich macht.
Alternativer App Store erforderlich
Voraussetzung für den kostenlosen Download ist die Installation des Epic Games Store auf dem iPhone oder iPad. Dieser alternative App-Marktplatz steht in der EU seit Kurzem zur Verfügung und wird außerhalb des Apple App Store installiert. Für die Nutzung ist eine Anmeldung erforderlich, die auf Wunsch auch direkt über die Apple-ID erfolgen kann. Nach der Einrichtung lassen sich die Spiele wie gewohnt laden und starten.
Mit Aktionen wie dieser versucht Epic, Nutzer anzusprechen, die bislang keinen Kontakt mit alternativen App Stores hatten. Neben Monument Valley verweist Epic darauf, dass wöchentlich neue Spiele sowohl für Mobilgeräte als auch für den PC kostenlos angeboten werden. Auf Android ist das Angebot weltweit verfügbar, während iOS-Nutzer nur innerhalb der EU an der Aktion teilnehmen können.
Die versuchen echt mit allen Mitteln User in ihren Store zu locken ^^
Bevor ich bei Epic Fail einkaufe faulen meine Hände ab.
Musst da ja auch Nichts kaufen, die beiden Spiele sind gratis.
Eigentlich versucht es Apple mit allen Mitteln – und zwar auch mit Zwang. Epic nutzt gewöhnliche Werbestrategien.
Naja, ich finde es sehr geschäftstüchtig.
ich verstehe die leute nicht mehr.
wollen die entwickler geld für etwas ist es zu teuer.
kommt es also abo ist es abzocke.
ist es freemium ist es okay aber nur ohne paywall und werbung
ist es geschenkt ist es auch nicht gut!
Große Teile der Gesellschaft mäkeln halt gerne rum. Mel Robbins würde dazu sagen: „Lass‘ sie“.
Ich finde, dass du die Leute ziemlich gut verstehst…du hast sie jedenfalls ziemlich gut beschrieben. ;)
Epic ist so unsympathisch, dass ich nicht mal kaufen würde, wenn man mir Geld geben würde.
Gleiche denke ich mir bei Apple und sein immer wieder umgehen von Gesetzten und Vorgaben durch absolut miserable Handhabung durch deren Umsetzung. Man könnte meinen, Apple nimmt alle negativen Punkte bei Software und Handling und setzt damit Vorgaben um. Die neue AirDrop Umsetzung ist schlimmer, mit dem Code und 10 Minute, oder 30 Tagen, als Epic wohl sein könnte…
Gibt’s Argumente für deine Meinung?
Die andauernden Aktionen lassen vermuten, dass sich der eigene epic-Store noch nicht so lohnt. Ich hoffe nicht, dass die zugunsten positiver Geschäftszahlen die Sicherheit des Stores vernachlässigen…nicht dass da am Ende noch Hintertürchen entstehen…beträfe mich zwar nicht direkt, aber würde die Plattform schwächen.
„Install the Epic Games Store app now!“ Klick auf „Install“ löst einfach nichts aus. Geht das auch anderen so?
Ja, habe den Store gegoogelt und im Firefox konnte ich ihn installieren. Im Safari tut sich nichts und im Brave wird verlangt, mindestens auf IOS 18 upzudaten…..
Du musst einmal in den Einstellungen den neuen Marktplatz explizit erlauben. Danach passiert erst was beim Klick auf installieren. Wenn du das Popup beim ersten Mal zu schnell weg geklickt hast, kommt das leider nicht nochmal.
Oder versuchst du mit einem in-App Browser zum Beispiel aus der iFun App heraus den Link aufzurufen und dann da auf installieren zu klicken? Das funktioniert nämlich auch nicht, sondern nur in Safari
Vielen Dank. Die Spiele und die ersten 10 Level an sich ist beim ersten Spiel kostenlos. Es gibt aber noch Zusatzlevelpakete die nur kostenpflichtig hinzubuchbar sind.
Kann man sich die Games auf einfach im Epic Account sichern, ohne dass man den Games Store am iPhone installiert?