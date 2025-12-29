Monument Valley I und II jetzt kostenlos im Epic Games Store für iOS

Der Epic Games Store erweitert sein kostenloses Mobilangebot und stellt mit Monument Valley und Monument Valley 2 zwei bekannte Puzzle-Spiele zeitlich befristet gratis zur Verfügung. Die Aktion richtet sich an Nutzer von iPhone und iPad innerhalb der EU und läuft noch bis zum 1. Januar.

Beide Titel gehören zu den etablierten Spielen auf iOS und wurden bislang kostenpflichtig über den App Store von Apple angeboten.

Puzzle-Spiele mit Perspektivwechsel

Monument Valley setzt auf logisch aufgebaute Rätsel, die stark mit optischen Täuschungen und ungewöhnlichen Perspektiven arbeiten. Spieler bewegen Figuren durch abstrakte Bauwerke, deren Geometrie sich durch Drehen und Verschieben verändert.

Der zweite Teil führt dieses Prinzip fort und ergänzt es um neue Figuren sowie eine erzählerische Ebene, die stärker auf Beziehungen und Entwicklung setzt. Beide Spiele verzichten weitgehend auf erklärende Texte und vermitteln ihre Mechaniken über visuelle Hinweise, was sie auch für Gelegenheitsspieler zugänglich macht.

Alternativer App Store erforderlich

Voraussetzung für den kostenlosen Download ist die Installation des Epic Games Store auf dem iPhone oder iPad. Dieser alternative App-Marktplatz steht in der EU seit Kurzem zur Verfügung und wird außerhalb des Apple App Store installiert. Für die Nutzung ist eine Anmeldung erforderlich, die auf Wunsch auch direkt über die Apple-ID erfolgen kann. Nach der Einrichtung lassen sich die Spiele wie gewohnt laden und starten.

Mit Aktionen wie dieser versucht Epic, Nutzer anzusprechen, die bislang keinen Kontakt mit alternativen App Stores hatten. Neben Monument Valley verweist Epic darauf, dass wöchentlich neue Spiele sowohl für Mobilgeräte als auch für den PC kostenlos angeboten werden. Auf Android ist das Angebot weltweit verfügbar, während iOS-Nutzer nur innerhalb der EU an der Aktion teilnehmen können.