Reclean aktualisiert: Foto-Entrümpler ohne Bezahlschranke

Die iPhone-App Reclean zur Organisation der eigenen Fotosammlung wurde mit Version 1.0.18 weiter ausgebaut. Der kostenfreie Download richtet sich an Nutzer, die ihre Mediathek gezielt aufräumen und Speicherplatz freigeben möchten, ohne ein Abonnement abzuschließen oder persönliche Daten aus der Hand zu geben.

Mit dem aktuellen Update erweitern die Entwickler vor allem die Möglichkeiten bei der Sichtung und Auswahl von Bildern.

Vollbildansicht erleichtert die Bildauswahl

Neu ist eine überarbeitete Vollbildansicht, in der sich Fotos direkt durchblättern und gleichzeitig mehrere Aufnahmen auswählen lassen. Nutzer müssen damit nicht mehr zwischen Detailansicht und Übersicht wechseln, um ähnliche oder doppelte Bilder zu markieren.

Die Bedienung orientiert sich stärker an der systemweiten Fotos-App von Apple und fügt sich entsprechend nahtlos in den Arbeitsablauf auf dem iPhone ein. Ziel der Anpassung ist es, größere Bilderserien schneller bewerten zu können, etwa nach Urlauben oder Veranstaltungen mit vielen ähnlichen Motiven.

Feinere Erkennung ähnlicher Fotos

Ebenfalls neu ist eine einstellbare Ähnlichkeitserkennung. Anwender können nun selbst festlegen, wie streng Reclean Fotos als ähnlich einstuft. Wer nahezu identische Aufnahmen entfernen möchte, kann die Erkennung enger einstellen. Wer auch leicht variierende Bilder zusammenfassen will, etwa Serien mit kleinen Motivänderungen, wählt eine großzügigere Schwelle. Die Analyse erfolgt weiterhin vollständig lokal auf dem Gerät. Eine Internetverbindung oder ein Nutzerkonto sind dafür nicht erforderlich.

Parallel zu den funktionalen Erweiterungen wurde die Benutzeroberfläche an iOS 26 angepasst. Schriften, Abstände und Navigation folgen nun stärker den aktuellen Systemvorgaben. Ergänzt wird das Update durch kleinere Korrekturen und Stabilitätsverbesserungen, die vor allem die Performance bei großen Mediatheken betreffen.