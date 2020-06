Mobil-Konto „Vivid Money“ startet in Deutschland

Mit „Vivid Money“ informiert heute eine neue Mobilbank über ihren Deutschlandstart. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin gehört zu dem jungen Schlag Kontoanbieter, die sich ausschließlich auf die Bereitstellung einer Banking-App konzentrieren und sowohl die Eröffnung als auch die Verwaltung der eigenen Konten über das Smartphone abwickeln.

Neben einem klassischen Bankkonto bietet Vivid Money eine Visa-Debitkarte, mehrere Cashback-Programme, Unterkonten in Fremdwährungen und in naher Zukunft auch Investmentprodukte an. Deutschland ist der erste und zunächst einzige Markt, in dem Kontomodelle Vivid Standard und Vivid Prime verfügbar sein werden. Eine Expansion in weitere europäische Länder ist geplant.

Kern der Produkte von Vivid Money ist die einfache und intuitive Bedienung der App, aus der zahlreiche Leistungen in Anspruch genommen werden können. Dazu zählen die sogenannten Money Pockets: kostenlose Unterkonten mit eigener IBAN, um Geld für bestimmte Zwecke zu sparen – allein oder schon in wenigen Wochen gemeinsam mit anderen. Per Drag-and-Drop lassen sich in Sekundenschnelle Geldbeträge in einzelne Pockets verschieben. Dabei können Pockets nicht nur mit Euro, sondern in über 100 unterschiedlichen Währungen befüllt werden.

Vivid Money will neue Kinden mit einem umfangreichen Cashback-Programm locken, das bis zu 10% Cashback ausschüttet, den monatlichen Maximalbetrag allerdings auf 20 Euro deckelt.

So werden zum Launch Online-Einkäufe bei REWE, Lieferando, BoFrost, Eismann, HelloFresh und Too Good To Go mit 5% Cashback vergütet. 10% Cashback gibt es auf die monatlichen Abo-Kosten von Streamingdiensten wie Netflix, Prime Video oder Disney+ sowie der Plattform Nintendo Switch Online. Auch für Einkäufe bei den Online-Shops der Buchläden Thalia und Hugendubel erhalten Vivid Money Kunden 10% ihres Kaufbetrages zurück.

Merkwürdiges Champion-Cashback-Programm

Was uns beim Sichten der heute eigegangenen Vivid Money-Ankündigung zum Marktstart hat stutzen lassen ist das Champion-Cashback-Programm.

Dieses vergleicht die Ausgaben der registrierten Nutzer bei einzelnen Partnern direkt miteinander und verspricht umsatzstarke Kunden gesondert zu belohnen:

[…] Alle Besucher eines Restaurants oder Cafés werden innerhalb von zwei Wochen hinsichtlich ihrer Ausgaben, die sie dort mit ihrer Vivid-Karte getätigt haben, verglichen. Die Person, die am Ende der zwei Wochen dort den höchsten Geldbetrag ausgegeben hat, wird für die nächsten zwei Wochen Champion dieser Gastronomie und erhält 10% Cashback auf jeden Betrag, den sie dort in diesem Zeitraum ausgibt. Bleibt die Person in dieser Zeit Champion verlängert sich der Zeitraum um weitere zwei Wochen und so weiter. Erst wenn jemand anderes mehr Geld ausgegeben hat, verliert der Vorgänger den Champion-Status.

Vivid Money bietet Kunden zwei Kontomodelle. Gewählt werden kann zwischen dem kostenlosen Konto Vivid Standard sowie der Premiumversion Vivid Prime für 9,90 Euro im Monat. Vivid Prime bietet neben einem höheren kostenlos abhebbaren Bargeldbudget zusätzliche Cashback-Angebote bei Zahlungen im Ausland.