ALDI TALK: Jahrespaket wieder verfügbar

Zum zweiten Mal seit der aktiven Mobilfunkpräsenz des Discounters bietet ALDI ein Jahrespaket für ALDI TALK an. Zwischen 18. Juni und 31. Juli 2020 können Neu- und Bestandskunden zum Pauschalpreis von 59,99 Euro eine All-Net-Flat für Telefonie und SMS sowie zusätzlich 12GB Datenvolumen (mit Geschwindigkeiten von bis zu 21,6 Mbit/s im Download und 8,6 Mbit/s im Upload) erwerben.

Ab Aktivierung des Prepaid-Angebotes kann das Jahrespaket 365 Tage zum Preis von 59,99 Euro genutzt werden. Im Gegenzug gibt es eine All-Net-Flat für Telefonie und SMS sowie 12GB Daten, die sich flexibel über das gesamte Jahr einteilen lassen.

Für Neukunden ist in der Jahrespaketbox in den Filialen eine gratis SIM-Karte enthalten. Auch bestehende ALDI TALK Kunden können das Jahrespaket mit ihrer bisherigen Karte und Rufnummer nutzen. Bei entsprechendem Guthaben ist das Jahrespaket auch in der ALDI TALK-App bzw. im Kundenportal unter meinalditalk.de buchbar. Alternativ ist die Bezahlung per Bankkonto möglich.