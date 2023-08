Mitfahr-App twogo: ADAC jetzt mit eigener Pendlernetz-App

In der App können in der Umgebung angebotene Fahrten gesucht werden, zudem lassen sich Text-Chats mit möglichen Mitfahrern initiieren.

Derzeit steht die offizielle Webseite der twogo-App nicht zur Verfügung, diese sollte sich in Kürze aber wieder unter twogo.com erreichen lassen. Bis dahin müsst ihr das Angebot des ADAC in der iPhone-Applikation sichten, die derzeit noch (weitgehend unbekannt) auf Platz 199 der Reisen-Kategorie des App Stores verharrt.

Bereits Ende Juli mit einem So genannten Softlaunch in den Markt gestartet, ist die twogo-App für Fahrgemeinschaften nun als gemeinschaftliches Angebot des ADAC und Schwarz Mobility Solutions im App Store verfügbar und soll ein Pendlernetz über Deutschland entstehen lassen, das Fahrgemeinschaften mit ähnlichen Reiserouten zusammenbringt.

