PayPal führt eigene Kryptowährung ein: Stablecoin PYUSD

Der Zahlungsdienstleister PayPal hat mit PayPal USD (PYUSD) heute eine eigene Kryptowährung auf Ethererum-Basis in den Markt eingeführt, die als so genannter Stablecoin an den Wert des US-Dollar gebunden ist und 1:1 gegen diesen getauscht werden kann.

Wer jetzt an vergleichbare Angebote mit fragwürdiger Seriosität denken muss, uns fällt spontan die E-Mark ein, den versucht die heute ausgegeben Pressemitteilung des Unternehmens direkt zu beruhigen.

PYUSD 1:1 auf Dollar-Kurs

Alle zukünftig von PayPal ausgegebenen Stablecoins werden zu einhundert Prozent durch Einlagen in US-Dollar gesichert sein. Zudem soll die neue Digitalwährung vorerst ausschließlich unter interessierten US-Kunden des Unternehmens verteilt werden.

Diese können PYUSD nutzen um anderen von PayPal unterstützte Kryptowährungen umzurechnen, um digitale Sofortüberweisungen an andere PayPal-Nutzer zu senden, um Einkäufe zu bezahlen und um PayPal-Guthaben in externe Wallets zu überführen.

PayPal will sich mit der neuen Initiative auf den erwarteten Wachstum digitaler Zahlungen vorbereiten und eine nahtlosen Übergang von klassischem Fiatgeld hin zu digitalen Kryptowährungen anbieten.

Rollout im Laufe der kommenden Wochen

Die Ausgabe des Stablecoins wird vom New York State Department of Financial Services überblickt und soll im Laufe der kommenden Wochen unter den amerikanischen Kunden des Unternehmens ausgerollt werden. Ab September 2023 soll zudem ein monatlicher Bericht erscheinen, der über die Anzahl der im Umlauf befindlichen Stablecoins informiert.

PayPal selbst hat alle wissenswerten Infos zum neuen PayPal Stablecoin, PayPal USD (PYUSD), auf dieser Sonderseite zusammengefasst, informiert hier allerdings noch nicht über eine mögliche Ausweitung des Angebotes nach Europa bzw. in die Bundesrepublik.

Kauf und Verwaltung des neuen Stablecoin werden über die offizielle PayPal-App abgewickelt.