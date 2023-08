Deutschlandticket: Offizielle App jetzt mit Abfahrtsmonitor

Die offizielle Deutschlandticket-App des bundesweit gültigen ÖPNV-Tickets fällt für einen Newcomer im App Store, der ganz ohne historischen Ballast starten konnte, erstaunlich schlecht aus.

Gerade mal 2,4 Sterne kann der Seit Anfang April verfügbare Download für sich verbuchen, der zum Kauf beziehungsweise zum Abonnement des Deutschland-Tickets nicht mal wirklich nötig ist. Konkurriert die Anwendung hier doch mit den zahlreichen Mobil-Angeboten der lokalen Beförderer, die das Deutschland-Ticket auch alle über ihre eigenen Apps anbieten und hier Anfangs mit Alleinstellungsmerkmalen wie der Integration des offiziellen iPhone-Wallets punkteten.

Haltestellen in der Umgebung

Nun will die App-Entwicklung „Dein Deutschlandticket“, das wir der Mobility Inside Plattform GmbH zu verdanken haben, die ihrerseits bereits für mehrere Projekte der Deutschen Bahn verantwortlich zeichnete, etwas Boden gut machen.

Die jetzt verfügbare Version 2.2 der offiziellen Deutschlandticket-App integriert seit heute erstmals den so genannten Abfahrtsmonitor für Haltestellen in der unmittelbaren Umgebung und lässt such so mit einem Blick erkennen, wo wann welche Busse, Bahnen und Trams abfahren.

Viele Sharing-Anbieter verfügbar

Die App richtet sich bundesweit an alle Nutzer des Deutschlandtickets und bietet diesen nicht nur Haltestellen-Informationen, sondern auch die Integration mehrerer privatwirtschaftlicher Sharing-Dienste. So lassen sich über die Routenberechnung der Deutschlandticket-App auch die Preise für den Einsatz von Mietrollern, Sharing-Autos von Share Now und MILES sowie aktuelle Leih-Fahrradpreise von TIER, Call A Bike und Bolt ausgeben.

Bei allen Beförderungsmethoden zeigt die App die voraussichtliche Fahrzeit, die Preise und den Weg bis zum Startpunkt an.