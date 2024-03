Mit „Wo ist?“: Neue, ultrakompakte Akku-Karte für Schlüssel und Koffer

Der chinesische Anbieter Seinxon bietet eine der attraktivsten „Wo ist?“-Tracker für den Einsatz in Geldbörsen und Portmonees an. Der so genannte Seinxon Wallet Tracker kostet 33 Euro und verbaut im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern keine Einmal-Batterie, sondern einen wiederaufladbaren Akku.

In der aktuellen Version benötigt dieser auch keinen Kabel-Adapter mehr, sondern lässt sich mit herkömmlichen, induktiven Qi- beziehungsweise MagSafe-Ladegeräten mit Strom versorgen. Eine integrierte LED informiert dabei über den Ladestatus.

Wie Apples AirTag auch macht euch die Karte darauf aufmerksam, wenn die Geldbörse versehentlich im Restaurant zurückgelassen wurde, und hilft bei der Suche nach dem eigenen Portmonee, wenn dieses verloren gegangen sein sollte. Wir haben uns den Seinxon Wallet Tracker in diesem Eintrag vom Januar genauer angesehen und führen die Karte seitdem zufrieden mit unseren Geldbörsen mit.

Die Karte hat das Format einer herkömmlichen Kreditkarte, ist mit einer Tiefe von 1,6 Millimeter aber etwa doppelt so dick.

Produkthinweis SEINXON Wallet Tracker Qi Wireless Charging IP68 Thin Item Finder Purse Luggage Works with Apple Find My APP & Network... 33,29 EUR 42,99 EUR

Neue Kompakt-Karte mit Akku

Jetzt hat der Anbieter sein Portfolio erweitert und bietet mit dem neuen Seinxon Key Finder eine neue Kompaktausgabe seiner Karte an, die nicht nur einen kleineren Fußabdruck besitzt, sondern auch eine Öse für Schlüsselbund und Gepäck mitbringt.

Auch die neue Karte besitzt einen Akku (mit sechs statt acht Monaten Akkulaufzeit) ist wasserdicht, kann einen Signalton wiedergeben und lässt sich in die „Wo ist?“-Applikation des iPhones einbinden. Geht der Akku zur Neige, reicht es aus die Karte für wenige Stunden auf einer Qi-Ladestation zu platzieren, anschließend ist diese wieder für ein halbes Jahr einsatzbereit.

Zum Marktstart wird die Karte, die es auf Maße von 54 × 41 × 3 mm bringt, auf Amazon derzeit für 33 Euro zum Kauf angeboten.