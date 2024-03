iPhone-Tipp: Stufenloser Videozoom während der Aufnahme

Wer sein iPhone hin und wieder zur Videoaufnahme einsetzt und dabei die Möglichkeit haben möchte, während der Aufnahme stufenlos zu zoomen und nicht schrittweise zwischen den angebotenen Voreinstellungen zu wechseln, der kann dies mit einer einfachen Touchscreen-Geste tun.

Wahlweise drehen oder schieben

Dabei bieten sich zwei unterschiedliche Möglichkeiten an: Zum einen können iPhone-Anwender ihren Finger auf die Übersicht der angebotenen Zoomstufen legen (also auf die vertikale Liste aus 3x, 2x, 1x und 0,5x) und diesen dann nach oben oder unten bewegen.

Die Kamera-Applikation blendet hier dann ein Drehrad ein, mit dem sich sowohl die optischen als auch die digitalen Zoomstufen von 0,5x bis 9x aufrufen und durchfahren lassen.

Aufnahmetaste Richtung Bildschirmmitte

Doch es gibt auch eine zweite Variante, die offenbar etwas weniger bekannt ist: Alternativ zum Drehrad lässt sich der auf dem Auslöser abgelegte Daumen auch in die Bildschirmmitte schieben und wählt so flüssig zwischen den unterschiedlichen Zoomstufen aus. Dies ist besonders dann praktisch, wenn man die Videoaufnahme innerhalb der Kamera-App nicht im Bereich Videos aktiviert hat, sondern die App in der Fotoansicht benutzt hat und sich dann spontan für die Aufnahme eines Videos entscheidet.

Bekanntlich muss dafür nur der Auslöser etwas länger gedrückt werden. Nach etwa zwei Sekunden fängt das iPhone dann an, ein Video aufzuzeichnen. Da der Daumen hier jetzt ohnehin auf dem Display verweilt, bietet es sich an, diesen zur Bildschirmmitte zu bewegen, um die aktuelle Zoomstufe auszuwählen.

Die beiden unterschiedlichen Varianten lassen sich mit Bildschirmaufnahmen wie den beiden oben eingebetteten nur schlecht demonstrieren (erst recht, wenn man seinen eigenen Monitor abfilmt), wir empfehlen euch jedoch den Test in freier Wildbahn.