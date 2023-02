Mit „Wo ist?“ kompatible Eufy SmartTrack Card in Deutschland erhältlich

Eufy bietet seine mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatible SmartTrack Card jetzt auch in Deutschland an. Das Zubehör ergänzt den bereits seit Ende vergangenen Jahres hierzulande verfügbaren Schlüsselanhänger Eufy SmartTrack Link und ist von der Form her darauf ausgelegt, Platz in Geldbörsen oder dergleichen zu finden.

Mit ihren Abmessungen von 84 x 55 x 2 Millimetern ist die Eufy SmartTrack Card mit einer Kreditkarte vergleichbar, allerdings aufgrund der integrierten Batterie mehr als doppelt so dick. Damit sind wir auch bei einem der größten Kritikpunkte beim Eufy SmartTrack in Kartenform: Die integrierte Batterie lässt sich nicht tauschen. Beim Schlüsselanhänger SmartTrack Link war dagegen genug Platz für eine auswechselbare Standardbatterie vom Typ CR2032.

Von ihren Funktion her sind beide SmartTrack-Produkte von Eufy, wenn man sie mit Apples „Wo ist?“-System nutzen will, auch an dessen Vorgaben gebunden. Man kann die „Dingefinder“ anpiepsen und über die „Wo ist?“-App auch deren Standort abfragen, sie allerdings aufgrund der integrierten Anti-Tracking-Funktionen nur eingeschränkt als Diebstahlschutz verwenden.

Nimmt man stattdessen die Eufy-Security-App, so können die SmartTrack-Geräte auch dazu genutzt werden, sein iPhone per Signalton zu suchen – wir kennen dergleichen auch vom Konkurrenten Tile. Zudem erlaubt es die Eufy-App, die Tracker mit anderen Personen zu teilen – eine Option, die wir uns für Apples „Wo ist?“-System dringend wünschen. Will man den Tracker allerdings aufspüren, bietet die Eufy-App als einzige Möglichkeit einen Signalton abzuspielen. Die Kartenansicht gibt es nur bei „Wo ist?“-Integration.

Pebblebee Card als Alternative mit Akku

Eine attraktive Alternative mit gleichem Formfaktor hat seit geraumer Zeit schon Pebblebee im Programm. Deren „Dingefinder“ im Kreditkartenformat ist ebenfalls mit Apples „Wo ist?“ kompatibel und obwohl mit 2,8 Millimetern nur minimal dicker mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet. Der Vertrieb der Pebblebee Card läuft bislang allerdings ausschließlich über die USA.

Atuvos-Tracker ab 12 Euro

Wenn es um einfache Schlüsselanhänger mit „Wo ist?“-Unterstützung geht, gibt es aktuell weiterhin die Atuvos-Tracker drastisch im Preis reduziert.