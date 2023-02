EU prüft Internet-Gebühren für Cloud- und Streaming-Anbieter

Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert in dieser Angelegenheit den EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen Thierry Breton, der die Aktivitäten nicht als Angriff auf die anbietenden Konzerne, sondern umgekehrt als Handlung im Sinne der europäischen Bürger verstanden haben will.

Aus Kreisen der Mobilfunkanbieter war schon in der Vergangenheit zu hören, dass man auch Nutzungsgebühren für die Cloud- und Streaming-Angebote der großen Konzerne für realistisch halte. Jetzt nimmt sich offenbar die EU dieses Themas an. Die Europäische Kommission hat die Beratungen diesbezüglich aufgenommen und will sich bis zum 19. Mai ein Urteil bilden.

