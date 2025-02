Visuelle Suche: Google erweitert Lens-Funktion für iOS

Google stellt die erweiterten Funktionen seiner Bildersuche „Lens“ für iOS-Geräte bereit und erweitert deren Nutzungsmöglichkeiten. Anwender sollen künftig direkt innerhalb von Google Chrome oder auch innerhalb der offiziellen Google-App eine visuelle Suche durchführen können, ohne einen Screenshot erstellen oder eine neue Seite öffnen zu müssen.

„Circle to Search“ für iOS

Wer Chrome auf einem mobilen Gerät nutzt, kann die neue Suchmöglichkeit über das Drei-Punkte-Menü aktivieren und dort die Option zur Bildanalyse aufrufen. In den kommenden Monaten soll zudem ein Lens-Symbol in der Adressleiste erscheinen, um den Zugriff weiter zu vereinfachen. In der Google-App für iOS ist der Ablauf ähnlich: Hier wählen Nutzer über das Drei-Punkte-Menü die Option „Auf diesem Bildschirm suchen“ und markieren dann den gewünschten Bereich.

Die neue Erweiterung soll schrittweise für die Chrome- und die Google-App unter iOS ausgerollt werden.

Effektiv stellt der Suchmaschinen-Anbieter damit seine Circle-to-Search-Funktion nun auch für iOS-Anwender zur Verfügung. Diese hatte Google vor rund einem Jahr als Alleinstellungsmerkmal für die damals von Samsung neu vorgestellten Galaxy S24-Geräte beworben.

KI-gestützte Ergebnisse bei neuen Motiven

Neben der verbesserten Bildsuche hat Google auch die KI-gestützte Analyse der Lens-Funktion erweitert. Google Lens konnte schon bislang zahlreiche Objekte identifizieren, darunter Pflanzen, Produkte oder Bauwerke. Laut Google sollen neue KI-Modelle fortan auch in der Lage sein seltener vorkommende oder schwer identifizierbare Objekte zu analysieren.

Zusätzlich wird die Häufigkeit sogenannter AI Overviews in den Suchergebnissen erhöht, um umfassendere Informationen bereitzustellen. Die KI-Zusammenfassungen liefern Hintergrundinformationen zu Inhalten, ohne dass Nutzer eine gezielte Frage formulieren müssen.

Die KI-Zusammenfassungen haben zuletzt für Kritik gesorgt, da Webseitenbetreiber Google vorwarfen, von den veröffentlichten Inhalten zu profitieren, ohne potenzielle Besucher auf die Zielwebseiten weiterzuleiten.