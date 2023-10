Mit NFT und Matrixcode: Deutsche Post verkauft erste Krypto-Briefmarke

Die Deutsche Post führte die Sendungsverfolgung per App über Briefmarken mit den so genannten Matrixcodes im Frühjahr 2021 ein. Diese bietet jedoch keine lückenlose Überwachung des Transportweges, sondern lediglich eine Basis-Sendungsverfolgung. ifun.de berichtete.

So plant die Post, die Krypto-Marke zum Preis von 9,90 Euro über den Postschalter zu reichen. Die Marke kommt dabei nicht nur mit einem eigenen Papier-Booklet, sondern wird auch von einem individuellen Matrixcode geschmückt. Der Code, der üblicherweise zur Nachverfolgung entsprechend frankierter Sendungen über die Post- & DHL-App gedacht ist, dient im Fall der Krypto-Marke zur Generierung eines so genannten NFTs.

Die in einer auf 250.000 Exemplare limitierten Auflage erhältliche Briefmarke tritt dabei mit mehreren Besonderheiten an, die den massiven Preisaufschlag in Höhe von mehr als 500 Prozent rechtfertigen sollen.

Die Deutsche Post hat heute die Bereitstellung der ersten so genannten Krypto-Briefmarke angekündigt. Die neue Briefmarke im Wert von 1,60 Euro wird sich ab übermorgen vorbestellen lassen und soll am 2. November offiziell erscheinen.

Insert

You are going to send email to