Mit Nahbereichsortung: Neuer „Wo ist?“-Tracker von Callstel

Zur Einführung der AirTag-Sachenfinder hat Apple angekündigt die eigentliche Ortungsfunktion, also den Zugriff auf das sogenannte „Wo ist?“-Netzwerk aus Abermillionen von aktiven iOS-Geräten, auch interessierten Drittanbietern zur Verfügung stellen zu wollen. Entrichten diese eine kleine Lizenzgebühr, dürfen eigene AirTag-Konkurrenten gefertigt werden, die mit Apples offizieller „Wo ist?“-Applikation zusammenarbeiten.

Einer der ersten Drittanbieter, die davon Gebrauch gemacht haben, war Chipolo. Der bislang günstigste kam von Atuvos. Mit Callstel schickt sich nun auch auch die Eigenmarke des Pearl-Kataloges an, im Feld der Sachenfinder mitzuspielen.

Pearl-Eigenmarke verlangt 23 Euro

Wer Pearl nicht kennt: Der Versandhändler bietet einen Grabbeltisch im Katalogformat an, der technische Kuriositäten und gefühlt praktische Accessoires von No-Name-Marken anbietet, dabei oft relativ günstig ausfällt aber keine all zu hohen Ansprüche an Wertigkeit und Qualität der Produktauswahl zu legen scheint.

Mit den Sogenannten „Schlüssel- & Gegenstandsfindern“ bietet der Versandhändler jetzt einen eigenen AirTag mit Apple-Zertifizierung an, der Zum Stückpreis von 22,90 Euro angeboten wird, also noch deutlich über den Trackern von Atuvos liegt.

Mit Nahbereichsortung

Dafür zeigen die Pearl-Screenshots die Nahbereichsortung, die den mit Bluetooth LE und Ultrabreitband ausgestatteten Trackern anscheinend mit auf den Weg gegeben wurde. Eine Funktion die auch die Original-AirTags anbieten, die den Atuvos-Trackern jedoch fehlt.

Während sich alle „Wo ist?“-Tracker auf einer karte orten lassen, hilft die Nahbereichsortung beim auffinden eines Trackers in der unmittelbaren Nähe des Suchenden und zeigt im iPhone-Display einen Pfeil in Richtung des Trackers an.

