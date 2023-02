AirTag-Konkurrent Tile: Jetzt mit optionalem Stalking-Modus

Auch bei Tile ignoriert man das Missbrauchspotenzial der Tracker nicht, setzt hier jedoch auf ein Lippenbekenntnis, das im Ernstfall nur schwer durchzusetzen sein dürfte: So führt Tile an, eine Geldstrafe in Höhe von 1 Million Dollar von jeder Person verlangen zu wollen, die von einem Gericht für die missbräuchliche Nutzung der Tile-Geräte zum geheimen Tracking von Personen verurteilt wurde.

In der Mitteilung zur Bereitstellung der neuen Funktion arbeitet Tile diese klar als Alleinstellungsmerkmal gegenüber Apples AirTags heraus, die ihren Nutzern bekanntlich keine Möglichkeit anbieten, unentdeckt mit anderen Personen mitzureisen. Apples Sachen-Tracker machen gar proaktiv auf sich aufmerksam, wenn diese längere Zeit nicht in der unmittelbaren Umgebung ihres Besitzers aufbewahrt werden.

Dafür deaktiviert der „Anti-Diebstahl-Modus“ die Sichtbarkeit der Tile-Tracker, die sich üblicherweise über die so genannte „Scan and Secure“-Funktion der offiziellen Tile-Anwendung aufspüren lassen.

