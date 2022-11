Apple: Beta-Programm wird Ansprüchen vieler Nutzer nicht gerecht

Wenn wir von Beta-Versionen reden, sei hier gleich noch kurz erwähnt, dass Apple aktuell wieder neue Testversionen von iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, macOS Ventura 13.1 und tvOS 16.2 für Entwickler freigegeben hat. Diese mittlerweile dritten Beta-Versionen kümmern sich soweit bislang bekannt in erster Linie um Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen und dürften in Kürze auch für Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm bereitstehen.

Hintergrund für die Aussagen Federighis ist die Beschwerde eines Nutzers, dass abgesetztes Feedback und auch konstruktive Vorschläge kein Gehör finden. Dem Apple-Blog MacRumors liegt der entsprechende E-Mail-Verkehr mit Federighi vor. Dem zufolge gibt der Apple-Manager zu bedenken, dass Millionen von Menschen an den Beta-Tests teilnehmen und viele davon auch ihr Feedback hinterlassen wollen, um ihren Teil zur Entwicklung der Apple-Produkte beizutragen. Derzeit lasse sich dergleichen aber nicht in dem Maß realisieren, wie dies teils von den Nutzern erwartet würde.

