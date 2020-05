Mit iA Writer und Kurzbefehl: Private Später-Lesen-Lösung

Wim Postma beschreibt in seinem Blog, wie man den Texteditor iA Writer mithilfe von iOS-Kurzbefehlen zu einen digitalen „Später lesen“-Sammelhefter macht. Die so gesicherten Inhalte werden im persönlichen iCloud-Ordner gespeichert und stehen in der Folge auch auf anderen Geräten zur Verfügung. iA Writer ist neben Versionen für iPhone und iPad bekanntlich auch für den Mac erhältlich.

Kurzbefehl: Von Safari nach iA Writer

Besonders erwähnenswert ist für Postma die mit seinem Hack verbundene, leistungsfähige Suchfunktion. iA Writer ermöglicht eine schnelle Stichwortsuche über die gespeicherten Volltextinhalte hinweg.

Der Kurzbefehl ruft zunächst den gewünschten Artikel über Safari ab, wandelt diesen dann in das Markdown-Format um, fügt einen Link hinzu, definiert einen Titel und speichert das Ganze dann im iCloud-Verzeichnis von iA Writer.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Bilder außen vor bleiben (bei Bedarf habt ihr ja noch die Links zu den Originalartikeln), funktioniert das Ganze dann noch ausgesprochen platzsparend.

In iA Writer lässt sich der soeben gesicherte Artikel dann sowohl in seiner Markdown-Fassung als auch – über den Vorschau-Knopf – in der fertig gerenderten HMTL-Version lesen.

Ist der von Postma angebotene Shortcut den eigenen Kurzbefehlen hinzugefügt, muss dieser für den Schnellen Zugriff noch im Kontextmenü von Safari aktiviert werden. Anschließend könnt ihr diesen über den Teilen-Bereich erreichen.