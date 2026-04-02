Offline-Videos und bessere Dateiverwaltung
UGREEN NAS: App- und UGOS-Updates bringen viele Verbesserungen
UGREEN entwickelt die Softwarebasis seiner NAS-Serie weiter. Im Mittelpunkt der aktuellen Updates stehen die iOS-App sowie das Betriebssystem UGOS Pro, die modellübergreifend für mehrere Geräte bereitgestellt werden.
Darunter auch für die NASync DH2300, die Ugreen für die Verwaltung von Mobilgeräten wie dem iPhone optimiert hat. Auf ifun.de haben wir uns das Modell im vergangenen Herbst ausführlich angeschaut:
- UGREEN NASync DH2300: Einsteiger-NAS mit mobilem Fokus
Die iPhone-App erhält mit der neuen Version einen Offline-Modus für die integrierte „Theater“-Funktion. Nutzer können Videos direkt auf das Mobilgerät laden und anschließend ohne aktive Verbindung abspielen. Die heruntergeladenen Inhalte werden in einem eigenen Bereich gebündelt und lassen sich dort verwalten.
Ergänzend wurde die Download-Funktion überarbeitet. Videos können nun gezielt in unterschiedlichen Auflösungen gespeichert werden, was die Anpassung an verfügbare Speicherkapazitäten erleichtert. Auch die Wiedergabe selbst wurde optimiert. Der Bild-in-Bild-Modus läuft stabiler, zudem werden zusätzliche Cloud-Dienste bei der Direktwiedergabe unterstützt.
Kleinere Anpassungen betreffen die Darstellung und Bedienung der Netzwerkspeicher. So lässt sich etwa im Comic-Reader ein Blättereffekt deaktivieren, um Inhalte schneller zu laden. Insgesamt zeigt sich, dass UGREEN den mobilen Zugriff weiter ausbaut.
UGOS Pro verbessert Systemsteuerung und Zugriff
Parallel dazu erhält auch das NAS-Betriebssystem UGOS Pro mehrere funktionale Erweiterungen. In der Systemsteuerung wurde die Planung von Ein- und Ausschaltzeiten überarbeitet. Das System erkennt nun doppelte Einträge und verhindert widersprüchliche Zeitpläne.
In der Dateiverwaltung führt UGREEN einen zentralen Papierkorb ein. Gelöschte Dateien werden damit nicht mehr sofort entfernt, sondern können gesammelt eingesehen und bei Bedarf wiederhergestellt werden. Zusätzlich wurde die Navigation vereinfacht. Ordnerpfade lassen sich direkt eingeben, um schneller zu bestimmten Verzeichnissen zu wechseln.
Im Hintergrund wurden Stabilität und Zuverlässigkeit weiter verbessert. Die Peer-to-Peer-Verbindungen arbeiten konstanter, zudem beheben die Updates Probleme bei der Videowiedergabe und im Umgang mit externen Datenträgern. Die Entwicklung zeigt, dass UGREEN seine NAS-Plattform kontinuierlich weiter ausbaut und stärker über die Software definiert als über einzelne Hardwaremodelle.
Vor einem Jahr von Synology zu UGREEN gewechselt. Keine Sekunde bereut! Die Softwareentwicklung ist beachtlich und die Hardware ein anderes Level, als die von Synology.
Leider gibt es noch keine Expansionseinheiten sofern das 8 Bay System nicht aussreicht…
kann man die Photo-Alben und – viel wichtiger – die darauf automatisch erkannten Personen auch irgendwie migrieren?
Sonst müsste man beim Wechsel wieder von vorn anfangen und der NAS erstmal die Personen „beibringen“, damit sie diese dann anschließend automatisch erkennt. Oder haben die UGreen-NAS diese FUnktion gar nicht?
So weit ich weiß, muss die Gesichtserkennung auf dem Ugreen NAS aktiviert werden und kann nicht migriert werden. Bei Bilder der Familie würde ich von heute in die Vergangenheit zuordnen und Bilder rüber kopieren. Wenn man mit alten Bildern als Kleinkinder beginnt, können Geschwister als die gleiche Person erkannt werden, wenn sie sich sehr ähnlich sehen. Ansonsten funktioniert die Gesichtserkennung sehr gut. NAS ist über WireGuard in 2,5 Gbit an FRITZ!Box 2,5 Gbit Anschluss dran. Fühlt sich von extern an, als ob die Bilder auf dem Handy wären. Mir fehlt nur noch eine App, um mit dem AppleTV Bilder am Fernseher anzuschauen
UGREEN-NAS:
“Alles sicher, alles ganz normal.”
Auch UGREEN-NAS:
9.000 Logs in einer Woche.
Für ein Gerät, das laut Hersteller vermutlich nur “deine Daten lokal speichern” soll, ist das schon ein erstaunlich ausgeprägtes Sozialleben.
Da sitzt du da mit deinem privaten NAS und das Ding führt offenbar mehr Auslandsgespräche als ein Callcenter auf Koks.
Natürlich ist das laut Video kein Beweis für Malware – aber vertrauenerweckend ist auch etwas anderes.
Die eigentliche Botschaft lautet wohl:
Nicht direkt kompromittiert, aber auffällig gesprächig.
Oder anders:
Wer ein UGREEN-NAS kauft, bekommt nicht nur Speicherplatz, sondern gratis das Gefühl dazu, seinem eigenen Gerät erstmal einen digitalen Platzverweis erteilen zu müssen.
9.000 Logs in 7 Tagen.
Das ist kein NAS.
Das ist ein Praktikant im Nachrichtendienst.
Logs an sich, sind erstmal kein Anzeichen für etwas Schlimmes.
Was steht denn drin in den Logfiles?
und werden die überhaupt verschickt, dies log-Dateien? Logs lokal anzulegen heißt ja erstmal nichts.
Wahnsinn was hier für Märchen verbreitet werden hier funkt überhaupt nichts nach Hause, aber das machen immer die Leute die am wenigsten Ahnung von sowas haben kann man übrigens Sicherheitsmässig bei Denial im Github sehen
Ok, anstatt einer Geschichte hätte ich mehr Fakten haben wollen.
Was sind für dich Logs? Generell sind Logfiles wichtig und hilfreich. Frage ist nur ob du irgendwo den Haken aktiviert hast, den Systemzustand mitzuteilen (zu verbessern). Klingt nach Debug-Logs.
Das Gerät funkt nach Hause. Völlig unbrauchbar
Was wird denn nach Hause „gefunkt“.
Schon einmal nachgesehen?
Würde mich interessieren, bevor ich sowas kaufen sollte.
Hier funkt übrigens nichts nach Hause unbelegte und unbewiesene Aussagen, kann man auch im Denial Github nachschauen.
Thomas Mayer der Märchenerzähler Wahnsinn was hier für Märchen verbreitet werden, nichts Funk nach Hause einfach mal was in den Raum stellen, meistens von den Leuten die gar keine Ahnung von sowas haben
Danke. So etwas habe ich mir schon gedacht.
Einmal hü, einmal hott! Beide Aussagen sind irgendwie grenzwertig, da sich beide so nicht überprüfen lassen! Kommentare halt! Es fehlt der Beweis das bzw. das nicht.
Alles spannend, aber ich hätte gerne eine Surveillance Software out of the Box dann würde sie sofort hier stehen.
… das waren noch Zeiten, als ein NAS-Gerät teurer war, als die eingebauten Festplatten :-))
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in Zukunft mehr über Ugreen-NAS hier berichten würdet!
Hm. Bei mir wird kein Update angezeigt. Könnte die Download Funktion gerade gut nutzen, da ich hier wirklich schwaches WLAN habe und die Wiedergabe immer stockt.
Wie funktioniert das eigentlich mit der geteilten Mediathek von iCloud. Meine Frau und ich nutzen das und sind eigentlich recht zufrieden, weil so die Bilder direkt synchronisiert werden.
Frage an alle:
Welche Festplatten würdet Ihr dafür empfehlen?