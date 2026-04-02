UGREEN NAS: App- und UGOS-Updates bringen viele Verbesserungen

UGREEN entwickelt die Softwarebasis seiner NAS-Serie weiter. Im Mittelpunkt der aktuellen Updates stehen die iOS-App sowie das Betriebssystem UGOS Pro, die modellübergreifend für mehrere Geräte bereitgestellt werden.

Darunter auch für die NASync DH2300, die Ugreen für die Verwaltung von Mobilgeräten wie dem iPhone optimiert hat. Auf ifun.de haben wir uns das Modell im vergangenen Herbst ausführlich angeschaut:

UGREEN NASync DH2300: Einsteiger-NAS mit mobilem Fokus

Die iPhone-App erhält mit der neuen Version einen Offline-Modus für die integrierte „Theater“-Funktion. Nutzer können Videos direkt auf das Mobilgerät laden und anschließend ohne aktive Verbindung abspielen. Die heruntergeladenen Inhalte werden in einem eigenen Bereich gebündelt und lassen sich dort verwalten.

Ergänzend wurde die Download-Funktion überarbeitet. Videos können nun gezielt in unterschiedlichen Auflösungen gespeichert werden, was die Anpassung an verfügbare Speicherkapazitäten erleichtert. Auch die Wiedergabe selbst wurde optimiert. Der Bild-in-Bild-Modus läuft stabiler, zudem werden zusätzliche Cloud-Dienste bei der Direktwiedergabe unterstützt.

Kleinere Anpassungen betreffen die Darstellung und Bedienung der Netzwerkspeicher. So lässt sich etwa im Comic-Reader ein Blättereffekt deaktivieren, um Inhalte schneller zu laden. Insgesamt zeigt sich, dass UGREEN den mobilen Zugriff weiter ausbaut.

UGOS Pro verbessert Systemsteuerung und Zugriff

Parallel dazu erhält auch das NAS-Betriebssystem UGOS Pro mehrere funktionale Erweiterungen. In der Systemsteuerung wurde die Planung von Ein- und Ausschaltzeiten überarbeitet. Das System erkennt nun doppelte Einträge und verhindert widersprüchliche Zeitpläne.

In der Dateiverwaltung führt UGREEN einen zentralen Papierkorb ein. Gelöschte Dateien werden damit nicht mehr sofort entfernt, sondern können gesammelt eingesehen und bei Bedarf wiederhergestellt werden. Zusätzlich wurde die Navigation vereinfacht. Ordnerpfade lassen sich direkt eingeben, um schneller zu bestimmten Verzeichnissen zu wechseln.

Im Hintergrund wurden Stabilität und Zuverlässigkeit weiter verbessert. Die Peer-to-Peer-Verbindungen arbeiten konstanter, zudem beheben die Updates Probleme bei der Videowiedergabe und im Umgang mit externen Datenträgern. Die Entwicklung zeigt, dass UGREEN seine NAS-Plattform kontinuierlich weiter ausbaut und stärker über die Software definiert als über einzelne Hardwaremodelle.