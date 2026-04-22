WDR baut Digitalangebot um: Neue App begleitet neue Webseite

Der Westdeutsche Rundfunk hat seinen digitalen Auftritt umfassend überarbeitet. Sowohl die Webseite als auch die bisherige „WDR aktuell“-Applikation wurden neu gestaltet. Die Anwendung trägt nun den schlichten Namen „WDR App“ und soll stärker auf regionale Inhalte ausgerichtet sein.

Zu Geringe Informationsdichte? Die Startseite zeigt nur eine Schlagzeile

Im Mittelpunkt der Neuausrichtung steht die neue Digitalstrategie des WDR, bei der Inhalte zuerst online veröffentlicht werden. Ziel ist es, Nachrichten und Reportagen schneller bereitzustellen und stärker an den jeweiligen Regionen auszurichten. Dafür hat der Sender sein Reporter-Netz ausgebaut und setzt nun auf mehrere Teams, die im gesamten Bundesland verteilt arbeiten.

Die zentrale Plattform für die Inhalte ist künftig die Startseite von wdr.de. Dort werden Nachrichten, Hintergründe und Reportagen gebündelt. Separate Angebote wie wdraktuell.de und lokalzeit.de werden in diesem Zuge eingestellt. Inhalte aus den bisherigen Formaten sollen stattdessen direkt in das neue Gesamtangebot integriert werden.

Neue App mit stärkerer Personalisierung

Parallel zur Webseite wurde auch die App grundlegend überarbeitet. Neben dem neuen Namen fällt vor allem die angepasste Navigation auf, die nun dauerhaft am unteren Bildschirmrand verfügbar ist. Auf dem Startbildschirm werden mehr Themen gleichzeitig angezeigt, die untereinander angeordnet sind.

Ein zentraler Bestandteil ist die Personalisierung. Nutzer können gezielt Regionen auswählen und sich Inhalte entsprechend zusammenstellen. Der frühere Bereich „Meins“ wurde in „Mein NRW“ umbenannt und übersichtlicher gestaltet. Hier lassen sich regionale Schwerpunkte sowie individuelle Interessen festlegen, die auch für Push-Mitteilungen genutzt werden.

Kritik an Design und Personalisierung

Erste Reaktionen aus der Community fallen gemischt aus. Kritisiert werden unter anderem die Gestaltung, die nun auf größere Abstände zwischen den Inhalten setzt und die dadurch deutlich reduzierte Informationsdichte. Auch der stärkere Fokus auf personalisierte Inhalte wird hinterfragt.

Kritiker sehen darin die Gefahr, dass Nutzer unterschiedliche Informationsstände erhalten, da Inhalte je nach Auswahl variieren können. Statt einer gemeinsamen Nachrichtenbasis rückt damit die individuelle Zusammenstellung stärker in den Vordergrund. Kritik, die es auch schon beim Neustart der Tagesschau-App hagelte.