Microsoft To Do wird Schritt für Schritt besser

Microsoft bemüht sich redlich, die Aufgabenliste Microsoft To Do als würdigen Nachfolge von Wunderlist zu platzieren. Mit der neuesten Version der zugehörigen iOS-App wollen die Entwickler insbesondere den Wünschen ihrer Nutzergemeinde gerecht werden.

Neu ist das Kennzeichen am App-Symbol. Damit verbunden haben Nutzer nun die Möglichkeit, stets die Anzahl aller offenen Aufgaben aus “Mein Tag”, die Gesamtzahl aller überfälligen oder aller fälligen Aufgaben im Blick zu haben. Die entsprechende Vorgabe kann man in den App-Einstellungen auswählen, alternativ kann man den roten Punkt am App-Symbol auch komplett deaktivieren.

Darüber hinaus werden neue Aufgaben jetzt stets oben statt unten zur Liste hinzugefügt. Wenn eine Aufgabe mit einem Stern markiert wird, wandert diese ebenfalls nach oben. Diese beiden Neuerungen finden sich übrigens auch in der Mac-Version der App.

An dieser Stelle sei nochmal daran erinnert, dass der Vorgänger Wunderlist vom 6. Mai an endgültig eingestellt wird.