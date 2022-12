Microsoft Authenticator: Apple-Watch-App wird eingestellt

Der Microsoft Authenticator kann zur 2-Faktor-Authentifizierung bei zahlreichen Online-Konten genutzt werden und ist nicht auf Microsofts Dienste-Angebot beschränkt. Entsprechend können Anwender die nicht auf die Apple-Watch-Erweiterung verzichten wollen auch auf konkurrierende App-Angebote umsteigen, um ihre Zugangs-Codes auch zukünftig von der Apple Watch ablesen zu können. Unter anderem bietet sich hier die Anwendung Step Two an, die auf iPhone, iPad, Mac und Apple Watch genutzt werden kann.

Anwender werden die Apple Watch damit bereits ab Anfang des kommenden Jahres nicht mehr für den Login in Online-Dienste nutzen können und können den Microsoft Authenticator dann auch nicht mehr neu auf der Apple Watch installieren. Die App-Nutzung auf dem iPhone soll von der Aktualisierung nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

