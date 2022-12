Noch viele Hürden: Eve verteilt Matter-Update nur nach Bewerbung

Der mit zahlreichen Smart-Home-Komponenten am Markt vertretene Anbieter Eve hat damit begonnen ausgewählte Produkte des eigenen Portfolios mit Firmware-Aktualisierungen zu versehen, die diese kompatibel mit dem neuen Industrie-Standard Matter machen. Allerdings werden die Firmware-Aktualisierungen nicht automatisch bereitgestellt, sondern setzten eine proaktive Bewerbung für das sogenannte Early Access Program des Anbieters voraus.

Und damit nicht genug: Neben der Teilnahme am „Early Access Program“ müssen interessierte Nutzer über Thread-fähige Modelle von Eve Energy, Eve Motion oder Eve Door & Window verfügen, benötigen einen Thread Border Router (also ein HomePod mini oder ein Apple TV 4K (2. Generation oder 3. Generation) in den eigenen vier Wänden und müssen ihre Geräte bereits auf iOS 16.2 aktualisiert haben.

iOS 16.2 muss installiert sein

Die Systemversion iOS 16.2 ist derzeit jedoch noch nicht offiziell erhältlich sondern steht lediglich in einer Betaversion zur Verfügung. Apple hatte in der vergangenen Woche einen Release-Kandidaten von iOS 16.2 zum Download bereitgestellt und könnte das System-Update bereits in dieser Woche in den Ring schieben.

Nur Anwender, die alle genannten Voraussetzungen erfüllen und ihre E-Mail-Adresse für die Teilnahme am „Early Access Program“ mit dem Hardware-Anbieter teilen, dürfen die neue Firmware installieren, die die Bluetooth-Geräte des Anbieters dann mit dem neuen Branchenstandard Matter verheiratet.

Um zu prüfen, ob ihr über Eve-Geräte verfügt, die grundsätzlich Matter-Kompatibel sind, könnt ihr die Webseite „Bestimme dein Eve-Gerät“ besuchen, auf der sich die Vielzahl an Produkten und Hardware-Revisionen überblicken lässt. Die Sonderseite zum „Early Access Program“ steht auch in einer deutschen Sprachversion zur Verfügung.