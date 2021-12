Mi Home 7.0: Großes Update für offizielle Xiaomi-App

Wer nach dem Experimentieren mit der neuen Startansicht noch nicht überzeugt sein sollte kann diese in den Einstellungen derzeit problemlos wieder ausschalten und so problemlos zurück zur gewohnten Ansicht wechseln.

Xiaomi nennt die neue Ansicht „Schaltzentrale für das ganze Haus“ und bietet diese in Mi Home 7.0 im Bereich Profil > Einstellungen Schaltzentrale für das ganze Haus an. Wird dieses nach dem Update der Steuerungs-Applikation aktiviert, erhält die aus den drei Elementen Geräte Automatisierung und Profil bestehende Tableiste den neuen Menübereich „Gesamtes Haus“ auf der ganz linken Seite.

