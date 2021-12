HomePod mini auch in Orange für 84 Euro erhältlich

Das HomePod-Angebot bei MediaMarkt läuft offenbar im Rahmen der Weihnachtsaktion „ Last Minute Geschenke “. Zum Stand der Veröffentlichung unseres Artikels gibt es den HomePod mini hier in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Orange mit einer voraussichtlichen Lieferung bis zum 23. Dezember.

Apple kann den HomePod mini in den neuen Farben eigenen Angaben zufolge nicht vor Mitte Januar liefern. MediaMarkt hält hier aktuell dagegen und listet den HomePod mini mit 84 Euro nicht nur 15 Euro günstiger als Apple, sondern kann den Siri-Lautsprecher laut den aktuell auf der Webseite angezeigten Informationen zudem kurzfristig in den Farben Orange und Blau liefern.

Insert

You are going to send email to