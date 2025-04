Meta deaktiviert „Apple Intelligence“ in WhatsApp & Co.

Meta hat die Funktionen von „Apple Intelligence“ den iOS-Versionen von WhatsApp, Instagram, Threads und Facebook offenbar gezielt deaktiviert. Hintergrund dürfte die Tatsache sein, dass der Konzern kürzlich damit begonnen hat, seine eigene KI-Umsetzung „Meta AI“ in diese Anwendungen zu integrieren. Apple-Nutzer werden mit diesem Umstand vor allem dann konfrontiert, wenn sie die im Rahmen von „Apple Intelligence“ verfügbaren Schreibwerkzeuge in diesen Apps nutzen wollen.

Das brasilianische Blog Sorcererhat macht auf diesen Umstand aufmerksam und merkt zugleich an, dass es von Meta bislang keine offizielle Stellungnahme dazu gibt. Allerdings scheint es zumindest so, als hätten sich die Schreibwerkzeuge von „Apple Intelligence“ nach ihrer Einführung eine Zeitlang in den Meta-Apps nutzen lassen und seien erst später deaktiviert worden.

Die Hoheit darüber, ob vom System bereitgestellte KI-Funktionen in einer App verfügbar sind, liegt bei deren Entwickler. Die entsprechende Einstellung ist offiziell dokumentiert, und letztendlich steht die Deaktivierung der Funktion auch jedem Entwickler zu. Im Falle von Meta kann man sich jedoch nicht des Eindrucks erwehren, dass es hier um einen Kleinkrieg geht, der letztendlich auf dem Rücken der Nutzer ausgetragen wird. Wie so oft wäre es wohl auch hier das Beste, wenn die Entscheidung darüber, ob und welche Option verwendet wird, in den Händen des Nutzers liegt.

Auch Signal sagt „Nein“ – Telegram dagegen „Ja“

Meta steht hier übrigens nicht allein auf weiter Flur. So erscheinen die Schreibwerkzeuge von Apple beispielsweise auch in Signal nicht. Nur waren sie hier offenbar schon von Beginn an permanent deaktiviert.

Wie leistungsfähig die Schreibwerkzeuge im praktischen Einsatz sind, könnt ihr in anderen Anwendungen wie Apples Nachrichten-App ausprobieren. Während man beim Antippen des Texteingabefelds in WhatsApp oder Instagram nur die Optionen „Automatisch ausfüllen“ angeboten bekommt, wird euch in Apples Nachrichten-App oder auch anderen Messaging-Apps wie Telegram die Taste „Schreibtools“ angeboten. Damit lässt sich ein markierter Text beispielsweise korrigieren oder umformulieren.