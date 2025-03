WhatsApp: Integration von „Meta AI“ lässt sich nicht deaktivieren

In der vergangenen Woche hat der Onlinekonzern Meta angekündigt, dass seine KI-Anwendung „Meta AI“ künftig auch in Deutschland und weiteren europäischen Ländern direkt in WhatsApp, Facebook und Instagram integriert wird. Mittlerweile steht die Funktion auch schon für einzelne Nutzer in Deutschland zur Verfügung und dementsprechend kommen auch die ersten Fragen auf. Ganz besonders interessiert viele Nutzer, ob und wie man „Meta AI“ deaktivieren kann. Die Antwort lautet schlichtweg „nein“.

Ein Leser hat diese sowie weitere Fragen rund um die neuen Funktionen in WhatsApp direkt an die KI-Funktion von Meta gestellt und uns den oben eingebetteten Screenshot zugeschickt. Die Antwort macht deutlich, dass Meta die KI-Integration bereits jetzt als grundlegenden Bestandteil seines Angebots sieht.

Ähnlich verhält sich dies aber auch bei anderen Unternehmen. Selbst Apple ist inzwischen dazu übergegangen, die hauseigene KI-Funktion „Apple Intelligence“ standardmäßig auf unterstützten Geräten zu aktivieren. Hier gibt es aber im Gegensatz zu WhatsApp & Co. wenigstens noch einen Schalter, mit dessen Hilfe man die Funktion von seinen Geräten verbannen kann.

Meta betont Prinzipien zum Datenschutz

Meta legt im Zusammenhang mit der Integration seiner KI-Assistenz allerdings besonders viel Wert darauf, auf die damit verbundenen Funktionen zum Datenschutz hinzuweisen. So bleiben dem Konzern zufolge zunächst einmal alle Nachrichten und Anrufe durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt.

Allerdings kann Meta alle Nachrichten, in denen „@Meta AI“ erwähnt wird oder die Personen mit „Meta AI“ teilen lesen, damit sie durch die KI verarbeitet werden können. Meta zufolge betrifft dies allerdings lediglich die jeweiligen Nachrichten und nicht die kompletten Chats. Die Anfragen werden stets unabhängig voneinander beantwortet.

KI-Chats werden für Trainings verwendet

Meta behält sich auch vor, die mit der KI ausgetauschten Nachrichten zu verwenden, um die Qualität von „Meta AI“ zu verbessern. Auch hier gibt es keine Möglichkeit, zu widersprechen. Wenn euch das stört, habt ihr höchstens die Wahl, die Funktion konsequent zu meiden.

Meta hat bereits umfangreiche Informationen rund um „Meta AI“ auch in deutscher Sprache veröffentlicht. Eine Übersicht und weiterführende Artikel findet ihr unter der Überschrift „Informationen zu Meta AI“ im Support-Bereich von WhatsApp.