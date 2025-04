Epic Games Store: Adventure-Spiel „Botanicula“ fürs iPhone kostenlos

Jeden Donnerstagnachmittag wechseln im Epic Games Store für iOS die kostenlos verfügbaren Spiele. In dieser Woche lässt sich dort mit Botanicula ein Point-and-Click-Klassiker laden, der mittlerweile zwar schon 13 Jahre auf dem Buckel hat, aber immer noch gut unterhalten kann.

Hinter „Botanicula“ stehen Amanita Design, das sind die Entwickler von Spielen wie Machinarium oder Samorost. Der charakteristische Stil des tschechischen Entwicklungsstudios schlägt sich auch in dem normalerweise 5,99 Euro teuren „Botanicula“ nieder.

In dem Spiel machen sich fünf kleine, auf einem Baum lebende Wesen auf eine abenteuerliche Reise, um den letzten Samen ihres heimatlichen Baumes zu retten, nachdem ihr eigener Baum von Parasiten befallen wurde.

„Botanicula“ hat in der Vergangenheit zahlreiche Auszeichnungen erhalten und wurde in seinem Veröffentlichungsjahr unter anderem in die Bestenliste des Mac App Store aufgenommen. Zu erwähnen ist auch, dass es sich bei „Botanicula“ um eine Koproduktion zwischen Amanita Design und der Alternative-Band DVA handelt. Der Soundtrack zum Spiel wird über die Webseite der Entwickler weiterhin als separater, aber kostenpflichtiger Download angeboten.

Alternative zu Apples App Store

Wenn man den Titel aus dem Mac App Store lädt, kann man ihn wie auch die anderen von Epic in diesem Rahmen angebotenen Spiele dauerhaft kostenlos verwenden. Die Gratis-Angebote im Epic Games Store für iOS wechseln jeden Donnerstag.

Angesichts mehrerer Nachfragen soll hier auch nochmal erwähnt werden, dass die im Epic Games Store geladenen Apps mit einer von Apple geladenen App vergleichbar eigenständig installiert und genutzt werden können. Das Angebot beruht lediglich auf dem Prinzip, dass Apple in den Ländern der Europäischen Union über den eigenen App Store hinaus auch andere Vertriebsplattformen für Apps zulassen muss. Den Epic Games Store selbst müsst ihr zuvor ebenfalls am App Store vorbei über diesen Link installieren.